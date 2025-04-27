Россия признала участие солдат из КНДР в освобождениии Курской области. Почему только сейчас и что дальше?

Только сейчас Россия признала участие военных из КНДР в освобождении Курской области. Это вызвано изменением геополитической обстановки и тактических расчётов.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин и Ким Чен Ын

Курская область освобождена с помощью солдат из КНДР

26 апреля на совещании с президентом Владимиром Путиным Генштаб ВС РФ заявил об освобождении Курской области с оговоркой, что там сейчас добивают разрозненные группы украинских солдат. Горький урок неосмотрительности и неподготовленности к вторжению надеемся, что был усвоен.

Сообщается, что ВСУ понесли потери свыше 76 тысяч человек, так и не выполнив главную задачу по захвату Курской АЭС, как и вторую — по отвлечению российских сил из Донбасса. И в этом российским бойцам помогли военнослужащие из КНДР.

"Бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ", — заявил на совещании начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Войска КНДР были введены в соответствии с "Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", подписанным в прошлом году. Этот договор включает положения о предоставлении взаимной военной помощи в чрезвычайных ситуациях и рассматривается как фактическое возрождение военного союза 50-х годов.

Почему Москва придерживалась позиции не подтверждать, но и не отрицать

Москва до сих пор придерживалась позиции — не подтверждать, но и не отрицать, участие корейских солдат, и на то были причины:

Официальное признание могло быть использовано как предлог для полномасштабного вмешательства Запада в СВО на Украине. И об этом, нагнетая вокруг присутствия корейского контингента, много говорилось в СМИ при администрации Байдена. Существовал риск того, что Вашингтон продавит власти Южной Кореи в ответ увеличить поставки оружия на Украину, а то и направить туда свои войска, чтобы получить якобы такой же опыт как у противника (КНДР). И такие запросы депутаты парламента Южной Кореи отправляли в правительство. Это был бы наихудший сценарий, который ни Россия, ни КНДР не желали видеть, поскольку он напрямую привёл бы к риску полномасштабной войны на Корейском полуострове.

Армия КНДР продолжит выполнять союзнический долг

Но к маю 2025 года международная обстановка и тактические расчёты России и КНДР изменились. Новая администрация президента Дональда Трампа отказалась от планов эскалации конфликта с РФ, а Европа стала угрожать введением войск и увеличила военную помощь Киеву. Поэтому сейчас дан сигнал Парижу, Берлину и Лондону о том, что союзники готовы продолжить наступление по освобождению конституционно закреплённых территорий и дальше — до полного уничтожения киевского режима. Не случайно Путин заметил на совещании, что стало ближе не перемирие, а "разгром неонацистского режима Украины".

Как описывают российские военкоры, корейцы (по западным данным до 10 тысяч человек) накопились в зоне СВО со своим вооружением, в том числе тяжёлым. Они готовились сначала на второй линии обороны, потом переехали ближе к фронту, после чего их направили в штурмовые подразделения. Корейские бойцы внесли большой вклад в освобождение Кореневского района, в боях под Старой и Новой Сорочинами и в прорыве на Куриловку на юге Суджанского района.

КНДР теперь находится под военным зонтиком России

Долг платежом красен. Это справедливо и в отношении долга корейского народа советским военным, которые сражались и погибли в боях за освобождение Кореи в 1945 году и в боях с прозападными силами в 1950-53 годах, и в отношении долга россиян, который образовался сегодня после столь значимой помощи от Пхеньяна. Теперь развязать войну против КНДР будет чрезвычайно рискованным делом. Южная Корея и США это понимают, и это меняет в корне геополитическую обстановку для северных корейцев. Тактически они могут теперь вести переговоры с Трампом с позиции силы.

Именно такие военные союзы как с КНДР и нужны России, а не многоуровневые согласования в рамках многовекторных членов ОДКБ.

Уточнения

Коре́йская наро́дная а́рмия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. Регулярная армия КНДР насчитывает около 1 миллиона человек, общая численность кадровых военнослужащих в армии составляет, по разным оценкам, от 850 000 до 1 200 000 человек. В резерве насчитывается около 4 000 000 человек.

