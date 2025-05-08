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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: окопы у Тёткино завалены трупами боевиков, РФ начала перемирие

3:48
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Представляем сводку на четверг, 8 мая.

Курско-Сумское направление

С утра ВСУ попытались прорваться на участке сёл Тёткино и Новый путь. Основное внимание враг сконцентрировал на втором населённике. Противник себе не изменяет и идёт в атаку по-старому. Сначала в ход двинулись ИМР (инженерные машины разминирования), которые попытались прорвать "зубы дракона".

Встретили русские бойцы их как полагается, а дальше армия Украины ввела и БТР и БМП, с расчётом проскочить через госграницу мобильными группами, как это было Демидовке. Но данные методы, что в Белгородщине, что тут, в Курской области, результата не дали. Враг снова потерял дорогостоящую технику и отступил.

Но накаты надо ждать, поскольку Киеву плевать на потери. Противник пытается бить в одно место, надеясь на успех, предпосылок к изменению направления нет. Невзирая на то, что окопы у Тёткино завалены трупами боевиков.

Сегодня с утра тоже ЧВК из Эстонии и Польши при поддержке украинцев прут изо всех сил. Результат нулевой и уже немало убитых. Заходят на мотоциклах и квадроциклах. Скорее всего, это продлится до вечера 10 мая. Потом будет уход в Сумскую область и зализывание ран.

 

Южно-Донецкое направление

Тут армия России продолжает вести бои у Богатыря, враг каждый день бросает в бой бронетехнику и личный состав, стараясь отбить утраченные позиции. Группировка "Восток" ВС РФ отмечает, что за предыдущие сутки уничтожили здесь один танк, 4 ББМ и до 40 боевиков. В самом посёлке продолжилось продвижение "штормов" армии РФ.

На Константиновском участке националисты отмечают, что российская армия штурмует Новую Полтаву и закрепилась севернее Берёзовки. Под русскими воинами большая часть Тарасовки и Александрополя.

Трёхдневное перемирие

Российская Федерация начала перемирие, объявленное Владимиром Путиным в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Однако в Курской области ВСУ не оставляют попыток наступления, и наверняка бои будут продолжаться.

Украинские порталы вынуждены констатировать, что РФ придерживается трёхдневного перемирия. Будет ли реакция Киева адекватной или мир увидит неадекватность киевской хунты — покажут уже ближайшие часы.

Российские ПВО и ВКС вчера успешно отражали атаки беспилотников Украины на московском направлении. Кроме зенитных комплексов, на перехват БПЛА поднимались даже боевые вертолёты. Экипажи выбирают позиции для перехвата, направляя падение дронов на незастроенные территории.

Отмечается, что в этих условиях у беспилотников практически нет шанса прорваться к стратегическим объектам региона. Также силы ПВО сбили две ракеты ВСУ в районе Тамани, незначительно повреждены 17 домов, пострадавших нет.

В кулуарах ходят слухи, что вчерашняя атака по российской территории, это жалкая попытка сорвать приезд мировых лидеров и создать недовольство в обществе. При этом украинские ресурсы пишут, что 9 мая массового удара по Москве не будет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск владимир путин
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