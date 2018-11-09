Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры » Министерство обороны
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Вячеслав Шпаковский

Подлодка будущего готовится бороздить океаны

Силовые структуры » Министерство обороны

Французам, можно сказать, везло на людей творческих и одновременно интересующихся подводным плаванием. Первым таким человеком стал не кто иной, как писатель Жюль Верн, придумавший своего капитана Немо и его "Наутилус".

Французский «кашалот» готовится бороздить океаны…. 394734.jpeg

Люди, читавшие роман Верна "Двадцать тысяч лье под водой", конечно помнят, что его субмарина погружалась на целые километры, имела скорость курьерского поезда и практически безграничную автономность плавания, ну а комфортности судна мог бы позавидовать и пятизвездочный отель.

И вот теперь, 149 лет спустя, опять же во Франции появился еще один концептуальный проект субмарины, теперь уже рассчитанной на XXI век!

А было так, что на только что закончившейся в октябре международной военно-технической выставке Euronaval в Париже группа компаний Naval Group представила проект субмарины SMX 31, которая заинтересовала и специалистов, и тех, кто просто интересуется морем и морским вооружением.

То есть это не что иное, как "подлодка будущего". Вот только создан ее проект не по заданию военных, а — напротив — как вызов их взглядам на перспективные субмарины.

Начнем с того, что новая подлодка внешне более всего походит на кашалота.

Компьютерное моделирование в свое время помогло американцам создать субмарину "Скипджек", форма корпуса которой была заимствована у тунца.

Теперь это уже в прошлом. Кашалот — вот куда более перспективное морское создание для копирования его в металле. Лучшее обтекание водой при движении, лучшая мореходность.

А вот традиционную рубку конструкторы "лодки будущего" с ее палубы убрали, посчитав, что она только увеличивает сопротивление движению.

Ну и так же как морские животные чувствуют колебания воды всей кожей, так и SMX 31 будет иметь не просто обшивку — а "смарт", то есть насыщенную всевозможными датчиками и сенсорами, позволяющими сканировать все пространство вокруг субмарины.

Есть у нее и "глаза" в виде запускаемых прямо из глубины БПЛА. Как же сегодня без них! То есть сама лодка прячется в глубине, а ее беспилотники кружат нам морем и выискивают ей "добычу".

Удобно, не правда ли? Связь с ними лодка держит через специальный всплывающий буй, соединенный кабелем с ее корпусом.

Впрочем, внешний корпус хотя и очень важен для подлодки, его "начинка" куда важнее. А там планируются сразу два прочных корпуса, разнесенные по длине: носовой и кормовой, соединенные между собой переходным тоннелем.

Такая конструкция обеспечивает большую надежность и больший внутренний объем, что позволяет разместить между стенками внешнего и внутреннего прочных корпусов самое различное оборудование.

Например, именно в районе переходного тоннеля будет находиться спасательная всплывающая камера, войти в которую можно будет как спереди, так и сзади.

В переднем отсеке планируется размещение центрального поста, кают-компании и кают команды. В заднем отсеке будут размещаться сначала двигатели и электрические аккумуляторы, а дальше, ближе к кормовой оконечности, — вооружение.

При таком вот дизайне длина SMX 31 будет составлять около 70 метров. Ширина и высота ее бионического корпуса — 13,8 метра.

Ну а расчетное водоизмещение в подводном положении — 3400 тонн. Погружаться она сможет на глубину более 250 метров, что считается вполне достаточным для защиты данной субмарины от средств наблюдения и поражения вражеских кораблей.

На французских специалистов, видимо, сильное впечатление произвели созданные в свое время в СССР атомные подводные лодки проекта 705(К) "Лира", имевшие автоматизированное управление и рекордно малый экипаж из 32 человек, и они решили сократить его еще больше — уже до 15!

Считается, что чем меньше людей, тем… меньшие объемы жилых помещений им понадобятся, меньше нужно будет продуктов и пипифакса, что несомненно очень важно.

Ведь если, скажем, автономность АПЛ и является практически безграничной, она все равно должна регулярно возвращаться на базу или встречаться в море с судами снабжения, чтобы пополнить все эти запасы.

Кстати, именно поэтому конструкторы предложили поставить на эту субмарину не ядерную, а чисто электрическую двигательную установку.

То есть на ней не будет даже дизеля для экономного хода и зарядки аккумуляторов. Их батареи будут заряжать на базе, а поскольку это будут очень емкие батареи, то лодка сможет находиться в море 30-45 суток, то есть вполне достаточно для выполнения боевой задачи.

Чего еще нет у этой подлодки, кроме рубки и дизель-моторов, так это… гребных винтов! Вместо них она оборудована двумя водометными двигателями, трубы которых упрятаны опять же в легкий корпус.

Такое расположение движителей выгодно тем, что снижает шумность корабля и его кильватерный след, который позволяет практически любую подлодку обнаружить из космоса.

Скорость хода SMX 31 под водой планируется на уровне 20 узлов. Это, конечно, не то, что 40 узлов нашей "Лиры", но зато и шума намного меньше.

Поскольку лодка военная, конструкторы позаботились и о том, чтобы насытить ее вооружением по максимуму. То есть оснастили ее торпедами, минами и ракетами.

Например, вне прочного корпуса в носовой части они предполагают монтировать два блока торпедных аппаратов по четыре торпедных трубы в каждом.

То есть это целых восемь торпед, вот только перезарядка их силами экипажа почему-то не предусматривается. Зато четыре таких же аппарата в кормовой части можно будет перезаряжать, для чего в отсеке предусматривается боезапас из торпед.

Торпеды, естественно, планируется использовать самые современные и тяжелые — калибром 533 мм!

Для обстрела береговых целей на борту лодки в центральной части корпуса планируется размещение ракет вертикальным стартом в контейнерах. То есть лодка может с их помощью бороться также и с кораблями, и только воздушные цели пока что ей не по зубам.

Общий боекомплект субмарины на сегодня 46 ракет и торпед. Это не так чтобы очень уж много, но и совсем немало, учитывая, в общем-то, не слишком значительные габариты нового подводного корабля.

Как вы помните, "Наутилус" капитана Немо мог выпускать через специальный шлюз на дно водолазов. На SMX 31 тоже предусмотрено нахождение на борту боевых пловцов и их буксируемых аппаратов.

То есть она годится и для шпионско-диверсионной деятельности, почему нет! Развивая, кстати, эту тему и дальше, можно лишь посетовать, что конструкторы этой концепт-субмарины не оснастили ее бассейном для дрессированных дельфинов, носителей атомных мин, применение которых описано в романе опять же французского писателя Робера Мерля "Разумное животное".

Такое "оружие" и вовсе в воде не оставляет никакого следа, а уж его поражающая сила приближается к абсолютной!

Впрочем, специалисты считают, что и без такого вот экстравагантного оружия проект SMX 31 как таковой слишком уж сложен, чтобы заинтересовать военных.

То есть построить такую подлодку прямо сейчас, конечно, вполне возможно, но… дорого, а главное — зачем?

Слишком уж много в ней всевозможных "смелых предложений", и никому неведомо, как все они поведут себя в металле.

Но как "игра" ума, как интересное решение целого ряда вопросов, касающихся совершенствования существующих субмарин, такие проекты как раз — "самое то".

Впрочем, не раз бывало, что жизнь опережала самые, казалось бы, фантастические проекты. И ведь так было с тем же Жюлем Верном.

Не успел его роман, в котором писатель вооружил судно кованым тараном в носовой части, выйти в свет, как пришли сообщения о появлении торпед. И он бросился по книжным лавкам скупать тираж, чтобы не показаться… отставшим об жизни!

Более того, в романе-продолжении "Таинственный остров" он все-таки вооружил "Наутилус" торпедой, ну никак не мог он без нее обойтись! И тем не менее прошло время, и никто этот промах в вину ему не ставит.

Так что, даже если проект SMX 31 и не превратится в реальную подлодку для какого-нибудь реального флота, это отнюдь не означает, что разработка таких вот концептов — не более, чем игра ума.

Игра игрой, но кто знает, какие новые технологии, открытые буквально завтра, не дадут нам возможности вернуться и к этому концепт-проекту и создать на его основе нечто совсем уже принципиально новое и совершенное?!

Читайте также: 

Станислав Самсонов: вокруг света под водой

Как советские моряки американцев пугали

Китайцы начнут контролировать США под водой

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы наука история Франция Жюль Верн литература субмарина SMX 31 подводный флот подводная лодка
Обсудить
Актуальная аналитика
Рецепты и заготовки
Топ-5 трав для заваривания полезного чая
Военные новости
Подлодка будущего готовится бороздить океаны
Интересное и полезное
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Новости Все >
Подмосковные водохранилища застроят плавучими домами
Лондон требует от ЕС санкций против руководства военной разведки РФ
Социологи: треть россиян ждет ухудшения своей жизни
Депутаты критикуют закон о рыбалке
Россия взлетела к Франции в рейтинге УЕФА
Суд обязал мэрию Нижнего Тагила расселить аварийный дом
В Австралии обитает паук необычной окраски
Михаил Горбачев предчувствует ядерную войну
Испанский политик опровергает западную пропаганду о Венесуэле
Умер один из самых заметных актеров "Ералаша"
Сейчас читают
Крысу можно полюбить за преданность
Домашние животные
Крысу можно полюбить за преданность
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Новости Украины
В Киеве признали необратимое обнищание Украины Видео 
Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла
Православие
Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла
Читательский топ
Астрофизики из Гарварда обнаружили инопланетный корабль
Виктория Скрипаль сообщила СМИ о судьбе дяди и сестры
Чеченцы обиделись на Галустяна за пародию про "куриного мужа"
Российские ракеты "Калибр" предотвратят ядерную войну
Адвокат Салмин представил доказательства по поддельному диплому судьи Хахалевой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США

Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.

В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Здоровье
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Военные новости
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
Военные новости
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США

Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.

В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Власть
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Новости Украины
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Новости Украины
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
Новости спецслужб
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил предъявлять счет спасенным его ведомством рыбакам, если они вышли на тонкий лед вопреки предупреждению спасателей.

В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Власть
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Воспитание
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
Здоровье
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Вячеслав Шпаковский Подлодка будущего готовится бороздить океаны Вячеслав Шпаковский Соломон Соловьев В зеркале света и тьмы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Сергей Костин По-прежнему по Гоголю: "все как мухи выздоравливают" Сергей Костин
Комментарии
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Разрыв между бедными и богатыми в России будет расти
Московский полицейский застрелил натравленную на него собаку
Михаил Горбачев предчувствует ядерную войну
Магаданэнерго отключило жильцам горячую воду за долги
МГУ учит инфовойнам на примере Петрова и Боширова
Разрыв между бедными и богатыми в России будет расти
Мнение: система "Мертвая рука" может оказаться неэффективной
Михаил Горбачев предчувствует ядерную войну
Разрыв между бедными и богатыми в России будет расти
Михаил Горбачев предчувствует ядерную войну
Мнение: система "Мертвая рука" может оказаться неэффективной
Мнение: система "Мертвая рука" может оказаться неэффективной
Итоги выборов в США России безразличны
РФ ожидает рост спроса на отдых в санаториях, попавших под санкции
Молодежь России: "конфликты смысла и бессмыслицы"
Чеченцы обиделись на Галустяна за пародию про "куриного мужа"
Ректор МГУ предложил изучать в школах церковнославянский язык
Олигархам - бой. Либерал и патриот сошлись во мнении
Молодежь России: "конфликты смысла и бессмыслицы"
Россия пригрозила Китаю запретом на экспорт древесины
История и современность Все >
Смертельные забавы в Древнем Риме: интересные факты о гладиаторских боях
Смертельные забавы в Древнем Риме: интересные факты о гладиаторских боях
В погоне за вечной молодостью, она сгубила более 600 девушек
В погоне за вечной молодостью, она сгубила более 600 девушек
Михаил Горбачев предчувствует ядерную войну
Михаил Горбачев предчувствует ядерную войну
Мнение: система "Мертвая рука" может оказаться неэффективной
Мнение: система "Мертвая рука" может оказаться неэффективной
Партизанская война: сюрпризы от вьетконговцев
Партизанская война: сюрпризы от вьетконговцев
Российские ракеты "Калибр" предотвратят ядерную войну
Российские ракеты "Калибр" предотвратят ядерную войну
ФСБ предотвратила теракт с беспилотниками на ЧМ-2018
ФСБ предотвратила теракт с беспилотниками на ЧМ-2018
США обвинили Россию в безрассудстве в небе над Черным морем
США обвинили Россию в безрассудстве в небе над Черным морем
В киевской гимназии рассказали о "доблести" эсэсовцев "Галичины"
В киевской гимназии рассказали о "доблести" эсэсовцев "Галичины"
Эсминец КНР почти протаранил USS Decatur
Эсминец КНР почти протаранил USS Decatur
Запад объявил охоту на русских олигархов
Запад объявил охоту на русских олигархов
Женское Все >
Особенности выращивания фасоли
Особенности выращивания фасоли
Высокая овощная грядка. Что мы о ней знаем?
Высокая овощная грядка. Что мы о ней знаем?
Восемь способов избавиться от медведки
Восемь способов избавиться от медведки
Как успешно использовать плоскорез Фокина
Как успешно использовать плоскорез Фокина
Секреты заготовки золотой ягоды облепихи на зиму
Секреты заготовки золотой ягоды облепихи на зиму
Как побороть приступ кашля
Как побороть приступ кашля
Бактерии в кишечнике контролируют движения
Бактерии в кишечнике контролируют движения
Лолита Милявская продемонстрировала стильные очки
Лолита Милявская продемонстрировала стильные очки
Кировская область станет первопроходцем в области цифровой медицины
Кировская область станет первопроходцем в области цифровой медицины
Виктор Дробыш организовал школу с Пригожиным и Самбурской
Виктор Дробыш организовал школу с Пригожиным и Самбурской
Пять способов поднять себе настроение
Пять способов поднять себе настроение
Сочетаем серые вещи правильно и стильно
Сочетаем серые вещи правильно и стильно
Россия с начала года потеряла 173 тысячи человек
Россия с начала года потеряла 173 тысячи человек
Бабушка восьмерых внуков родила четверню
Бабушка восьмерых внуков родила четверню
Мужское Все >
НАСА обнаружило что-то очень горячее в океане
НАСА обнаружило что-то очень горячее в океане
Два рецепта засолки щучьей икры
Два рецепта засолки щучьей икры
Шкафы, которые сохранят первоначальный вид одежды
Шкафы, которые сохранят первоначальный вид одежды
Бамбуковый паркет - основные плюсы и минусы
Бамбуковый паркет - основные плюсы и минусы
Какой должна быть современная ванная комната
Какой должна быть современная ванная комната
Столешницы и аксессуары для кухни из искусственного камня
Столешницы и аксессуары для кухни из искусственного камня
Технологические идеи для ремонта квартир
Технологические идеи для ремонта квартир
Польза от бодибилдинга
Польза от бодибилдинга
Подтягивания на турнике. Пять приемов для прогресса
Подтягивания на турнике. Пять приемов для прогресса
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Точка зрения
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Точка зрения
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Точка зрения
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Интересы
Мученик Нестор - христианин с копьем
Мученик Нестор - христианин с копьем
Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла
Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла
В Австралии обитает паук необычной окраски
В Австралии обитает паук необычной окраски
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Исследователи выяснили, какую роль играют полоски у зебры
Исследователи выяснили, какую роль играют полоски у зебры
В Барселоне кабаны гуляют по центральным улицам
В Барселоне кабаны гуляют по центральным улицам
Антропологи нашли останки обезьяны, жившей 12,5 миллиона лет назад
Антропологи нашли останки обезьяны, жившей 12,5 миллиона лет назад
Доклад "Живая планета – 2018". Человек угрожает всей планете
Доклад "Живая планета – 2018". Человек угрожает всей планете
Горбатые киты стали меньше "петь" из-за деятельности человека
Горбатые киты стали меньше "петь" из-за деятельности человека
Люди-загадки. Паранормальные способности Розы Кулешовой
Люди-загадки. Паранормальные способности Розы Кулешовой
Франц Месмер – отец магнетизма
Франц Месмер – отец магнетизма
Учёные близки к разгадке языка древних инков кипу
Учёные близки к разгадке языка древних инков кипу
В Московском зоопарке родилась редкая мартышка
В Московском зоопарке родилась редкая мартышка
Ольга Бузова выпустила новый клип
Ольга Бузова выпустила новый клип
«Умные» ссоры улучшают отношения в паре
«Умные» ссоры улучшают отношения в паре
США и Канада. Новости и аналитика
Итоги выборов в США России безразличны

В США прошли промежуточные выборы - демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы "взяли" сенат. Чем это угрожает России?

Итоги выборов в США России безразличны
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Ближний Восток
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Запад терпит поражение на Востоке
Ближний Восток
Запад терпит поражение на Востоке
Европа без Меркель: варианты развития событий
Евросоюз
Европа без Меркель: варианты развития событий
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Ближний Восток
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Новости Украины
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Карибские страны
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Новости Европы
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Новости Африки
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ