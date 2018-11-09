Подлодка будущего готовится бороздить океаны

Французам, можно сказать, везло на людей творческих и одновременно интересующихся подводным плаванием. Первым таким человеком стал не кто иной, как писатель Жюль Верн, придумавший своего капитана Немо и его "Наутилус".

Люди, читавшие роман Верна "Двадцать тысяч лье под водой", конечно помнят, что его субмарина погружалась на целые километры, имела скорость курьерского поезда и практически безграничную автономность плавания, ну а комфортности судна мог бы позавидовать и пятизвездочный отель.

И вот теперь, 149 лет спустя, опять же во Франции появился еще один концептуальный проект субмарины, теперь уже рассчитанной на XXI век!

А было так, что на только что закончившейся в октябре международной военно-технической выставке Euronaval в Париже группа компаний Naval Group представила проект субмарины SMX 31, которая заинтересовала и специалистов, и тех, кто просто интересуется морем и морским вооружением.

То есть это не что иное, как "подлодка будущего". Вот только создан ее проект не по заданию военных, а — напротив — как вызов их взглядам на перспективные субмарины.

Начнем с того, что новая подлодка внешне более всего походит на кашалота.

Компьютерное моделирование в свое время помогло американцам создать субмарину "Скипджек", форма корпуса которой была заимствована у тунца.

Теперь это уже в прошлом. Кашалот — вот куда более перспективное морское создание для копирования его в металле. Лучшее обтекание водой при движении, лучшая мореходность.

А вот традиционную рубку конструкторы "лодки будущего" с ее палубы убрали, посчитав, что она только увеличивает сопротивление движению.

Ну и так же как морские животные чувствуют колебания воды всей кожей, так и SMX 31 будет иметь не просто обшивку — а "смарт", то есть насыщенную всевозможными датчиками и сенсорами, позволяющими сканировать все пространство вокруг субмарины.

Есть у нее и "глаза" в виде запускаемых прямо из глубины БПЛА. Как же сегодня без них! То есть сама лодка прячется в глубине, а ее беспилотники кружат нам морем и выискивают ей "добычу".

Удобно, не правда ли? Связь с ними лодка держит через специальный всплывающий буй, соединенный кабелем с ее корпусом.

Впрочем, внешний корпус хотя и очень важен для подлодки, его "начинка" куда важнее. А там планируются сразу два прочных корпуса, разнесенные по длине: носовой и кормовой, соединенные между собой переходным тоннелем.

Такая конструкция обеспечивает большую надежность и больший внутренний объем, что позволяет разместить между стенками внешнего и внутреннего прочных корпусов самое различное оборудование.

Например, именно в районе переходного тоннеля будет находиться спасательная всплывающая камера, войти в которую можно будет как спереди, так и сзади.

В переднем отсеке планируется размещение центрального поста, кают-компании и кают команды. В заднем отсеке будут размещаться сначала двигатели и электрические аккумуляторы, а дальше, ближе к кормовой оконечности, — вооружение.

При таком вот дизайне длина SMX 31 будет составлять около 70 метров. Ширина и высота ее бионического корпуса — 13,8 метра.

Ну а расчетное водоизмещение в подводном положении — 3400 тонн. Погружаться она сможет на глубину более 250 метров, что считается вполне достаточным для защиты данной субмарины от средств наблюдения и поражения вражеских кораблей.

На французских специалистов, видимо, сильное впечатление произвели созданные в свое время в СССР атомные подводные лодки проекта 705(К) "Лира", имевшие автоматизированное управление и рекордно малый экипаж из 32 человек, и они решили сократить его еще больше — уже до 15!

Считается, что чем меньше людей, тем… меньшие объемы жилых помещений им понадобятся, меньше нужно будет продуктов и пипифакса, что несомненно очень важно.

Ведь если, скажем, автономность АПЛ и является практически безграничной, она все равно должна регулярно возвращаться на базу или встречаться в море с судами снабжения, чтобы пополнить все эти запасы.

Кстати, именно поэтому конструкторы предложили поставить на эту субмарину не ядерную, а чисто электрическую двигательную установку.

То есть на ней не будет даже дизеля для экономного хода и зарядки аккумуляторов. Их батареи будут заряжать на базе, а поскольку это будут очень емкие батареи, то лодка сможет находиться в море 30-45 суток, то есть вполне достаточно для выполнения боевой задачи.

Чего еще нет у этой подлодки, кроме рубки и дизель-моторов, так это… гребных винтов! Вместо них она оборудована двумя водометными двигателями, трубы которых упрятаны опять же в легкий корпус.

Такое расположение движителей выгодно тем, что снижает шумность корабля и его кильватерный след, который позволяет практически любую подлодку обнаружить из космоса.

Скорость хода SMX 31 под водой планируется на уровне 20 узлов. Это, конечно, не то, что 40 узлов нашей "Лиры", но зато и шума намного меньше.

Поскольку лодка военная, конструкторы позаботились и о том, чтобы насытить ее вооружением по максимуму. То есть оснастили ее торпедами, минами и ракетами.

Например, вне прочного корпуса в носовой части они предполагают монтировать два блока торпедных аппаратов по четыре торпедных трубы в каждом.

То есть это целых восемь торпед, вот только перезарядка их силами экипажа почему-то не предусматривается. Зато четыре таких же аппарата в кормовой части можно будет перезаряжать, для чего в отсеке предусматривается боезапас из торпед.

Торпеды, естественно, планируется использовать самые современные и тяжелые — калибром 533 мм!

Для обстрела береговых целей на борту лодки в центральной части корпуса планируется размещение ракет вертикальным стартом в контейнерах. То есть лодка может с их помощью бороться также и с кораблями, и только воздушные цели пока что ей не по зубам.

Общий боекомплект субмарины на сегодня 46 ракет и торпед. Это не так чтобы очень уж много, но и совсем немало, учитывая, в общем-то, не слишком значительные габариты нового подводного корабля.

Как вы помните, "Наутилус" капитана Немо мог выпускать через специальный шлюз на дно водолазов. На SMX 31 тоже предусмотрено нахождение на борту боевых пловцов и их буксируемых аппаратов.

То есть она годится и для шпионско-диверсионной деятельности, почему нет! Развивая, кстати, эту тему и дальше, можно лишь посетовать, что конструкторы этой концепт-субмарины не оснастили ее бассейном для дрессированных дельфинов, носителей атомных мин, применение которых описано в романе опять же французского писателя Робера Мерля "Разумное животное".

Такое "оружие" и вовсе в воде не оставляет никакого следа, а уж его поражающая сила приближается к абсолютной!

Впрочем, специалисты считают, что и без такого вот экстравагантного оружия проект SMX 31 как таковой слишком уж сложен, чтобы заинтересовать военных.

То есть построить такую подлодку прямо сейчас, конечно, вполне возможно, но… дорого, а главное — зачем?

Слишком уж много в ней всевозможных "смелых предложений", и никому неведомо, как все они поведут себя в металле.

Но как "игра" ума, как интересное решение целого ряда вопросов, касающихся совершенствования существующих субмарин, такие проекты как раз — "самое то".

Впрочем, не раз бывало, что жизнь опережала самые, казалось бы, фантастические проекты. И ведь так было с тем же Жюлем Верном.

Не успел его роман, в котором писатель вооружил судно кованым тараном в носовой части, выйти в свет, как пришли сообщения о появлении торпед. И он бросился по книжным лавкам скупать тираж, чтобы не показаться… отставшим об жизни!

Более того, в романе-продолжении "Таинственный остров" он все-таки вооружил "Наутилус" торпедой, ну никак не мог он без нее обойтись! И тем не менее прошло время, и никто этот промах в вину ему не ставит.

Так что, даже если проект SMX 31 и не превратится в реальную подлодку для какого-нибудь реального флота, это отнюдь не означает, что разработка таких вот концептов — не более, чем игра ума.

Игра игрой, но кто знает, какие новые технологии, открытые буквально завтра, не дадут нам возможности вернуться и к этому концепт-проекту и создать на его основе нечто совсем уже принципиально новое и совершенное?!

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