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Петр Ермилин
В США сравнили два самых опасных истребителя Китая

В США заявили, что J-20 и J-16 — самые мощные истребители Китая

Силовые структуры » Военные новости

Самые мощные истребители на вооружении у Китая — это J-16 и J-20, которые одновременно являются одним из самых опасных на международном уровне, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статьей авторы сравнивают боевые характеристики этих двух самолетов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили, что J-20 и J-16 — самые мощные истребители Китая
Фото: Chinese Air Force by Anna Zvereva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В середине 2010-х годов военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приняли на вооружение три новых класса истребителей, которые на сегодняшний день используются более чем в 40 полках и усиливают возможности страны в области ведения боевых действий в воздухе.

Безусловно, наиболее заметным был Chengdu J-20 как единственный в мире истребитель пятого поколения, разработанный и широко эксплуатируемый за пределами Соединенных Штатов, который был задуман как тяжелый истребитель для завоевания превосходства в воздухе большой дальности с ультрасовременной авионикой и возможностями скрытности.

Высокоэффективный истребитель-невидимка был дополнен J-16, сильно усовершенствованным производным от первого в стране истребителя четвертого поколения для обеспечения превосходства в воздухе Су-27 Flanker, который имеет аналогичный J-20 вес, а также оснащен очень большим радаром и обладает высокой выносливостью. Эти два самолета были поддержаны J-10C, легким одномоторным истребителем четвертого поколения, который до 2022 года производился в гораздо больших масштабах, чем любой из них, что позволило эскадрильям модернизироваться с использованием авионики и вооружения пятого поколения при скромных затратах.

Несмотря на то, что J-10C доказал свою высокую эффективность как в качестве ударного самолета, так и в боях класса "воздух-воздух" во время учений, почти вдвое превосходя российские Су-35 по размерам и практически не уступая J-16, его гораздо меньшая дальность полета, меньшая боевая нагрузка и, в частности, меньший радиолокатор ограничивают возможности его применения в боевых условиях. благодаря чему им можно управлять по сравнению с двумя его более тяжелыми аналогами.

J-20 как истребитель пятого поколения обладает неотъемлемым преимуществом в виде ультрасовременного планера с уменьшенным радиолокационным сечением, что обеспечивает его высокую живучесть в боях за пределами видимости, а в сочетании со значительно сниженной тепловой заметностью снижает уязвимость на более близких дистанциях.

Несмотря на то, что самолет впервые поступил на вооружение в 2017 году и его дальность полета сравнима с J-16, интеграция улучшенных двигателей WS-10C в модели, поступающие на вооружение с 2021 года, значительно повысила его долговечность и позволила совершать сверхзвуковые полеты без использования форсажных камер.

Разница в дальности полета и его летно-технических характеристиках значительно возрастет с внедрением двигателей следующего поколения WS-15, которые позволят осуществлять сверхзвуковой полет без форсажа на гораздо более высоких скоростях, а также значительно повысят уровень маневренности. В J-20 также реализован ряд функций авионики, которые, как известно, не были интегрированы в J-16, включая систему с распределенной апертурой, которая особенно ценна для обеспечения дальности видимости. Эти преимущества привели к тому, что ВВС НОАК поставили J-20 в невыгодное положение при проведении имитационных боев с J-16, сводя на нет их скрытность с помощью специальных отражателей.

В то время как J-20 обладает рядом неоспоримых преимуществ, J-16 не ограничен необходимостью нести вооружение внутри самолета для поддержания меньшего радиолокационного импульса. Это позволяет ему не только размещать значительно большую полезную нагрузку, но и нести ракеты и бомбы большего диаметра, которые не могли быть размещены в оружейных отсеках J-20.

Наиболее заметной из них является ракета класса "воздух-воздух" большой дальности PL-XX, которая превосходит все известные в мире ракеты такого типа на 500-600 километров. Ракета использует двойное инфракрасное и радиолокационное наведение и оптимизирована для нейтрализации дорогостоящих самолетов, таких как стратегические бомбардировщики и платформы поддержки, такие как AEW&C.

Еще одна специализированная роль, которую способен выполнять J-16 и которую не может выполнять J-20, — это специализированная платформа для радиоэлектронной атаки и подавления противовоздушной обороны, и вариант J-16D, представленный в 2021 году, является близким претендентом на звание ведущего самолета в мире в этой области и ожидается, что в обозримом будущем у него не будет равных соперников.

Хотя ключевым недостатком американских истребителей пятого поколения являются их более высокие эксплуатационные расходы и требования к техническому обслуживанию по сравнению с аналогами четвертого поколения и, как следствие, более низкий уровень готовности, считается, что J-20 не является значительно более сложным или дорогостоящим в эксплуатации, чем аналогичный самолет четвертого поколения.

Тем не менее, хотя J-16 может считаться менее экономичным, чем J-20, его ракета PL-XX делает его высокоэффективным дополнением к истребителю-невидимке благодаря его способности угрожать ценным целям. В то время как J-20 поступил на вооружение только в одноместной конфигурации, двухместная конфигурация J-16 также оптимальна для использования в качестве воздушного командного центра или для нанесения более сложных ракетных ударов, при этом на втором сиденье может разместиться офицер, работающий с системами вооружения.

Хотя резкий рост производства J-20 с 2022 года, который, как ожидается, приблизит производство к 120 самолетам в 2025 году, может привести к сокращению закупок J-16, ожидается, что J-16 сохранит свое ценное место в парке. Поскольку J-20 был разработан с чистого листа, ему потребовалось больше времени после поступления на вооружение, чтобы стать полностью работоспособным, и он поступил на вооружение почти через три года после J-16.

Таким образом, в то время как J-16 играл гораздо более важную оперативную роль во флоте в течение 2010-х годов и примерно до 2023 года, дальнейшая доработка J-20 и ускоренные закупки постепенно приведут к тому, что он вытеснит по значимости своего малозаметного аналога.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы кнр китай
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