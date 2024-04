В США сравнили два самых опасных истребителя Китая

Самые мощные истребители на вооружении у Китая — это J-16 и J-20, которые одновременно являются одним из самых опасных на международном уровне, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статьей авторы сравнивают боевые характеристики этих двух самолетов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Chinese Air Force by Anna Zvereva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic