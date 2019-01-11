Разведкомплекс "Пенициллин": уникальная разработка российского ВПК

Как ни странно, но о качестве оружия можно судить по отзывам потенциального противника. Как правило, иностранная пресса старается приуменьшить возможности российских военных разработок. Но иногда статьи выходят с довольно уважительным описанием, и это может говорить о том, что такая разработка действительно беспокоит "партнеров".

Известно, что после работы артиллерии противник может полностью утратить как наступательную возможность, так и потерять боевой дух. Методы борьбы с артиллерией применялись ещё до начала Первой мировой.

Для определения расстояния до вражеских орудий использовался прибор "звуковой дальномер ле Буланже". Это было довольно примитивное устройство. Прибор представлял из себя стеклянную трубку с раствором спирта и воды, где тонущий с определенной скоростью поплавок реагировал на звук выстрела. Разница между вспышкой и звуком помогла вычислить расстояние до орудия.

Русский офицер Николай Бенуа в 1909 году придумал более точное устройство, состоящее из бумажной мембраны, установленной на треноге. Звуковая волна от выстрела действовала на бумажную мембрану и замыкала счётчик времени.

Несколько таких устройств, установленных на удалении друг от друга, могли более точно указать расстояние до вражеской батареи и, главное, определить направление.

Сегодня высокотехнологичные радарные комплексы умеют просчитывать обратную траекторию летящего снаряда. Но есть одно но. С радарами можно бороться. Как только включается радар, противник может подавить его помехами или просто уничтожить той же артиллерией.

И, кстати, такие радары не всегда эффективны. Например, в Афганистане из-за горной местности часто такие системы были бесполезны.

Но сейчас на арену выходит "Пенициллин". Это уникальная разработка российского ВПК, которая в корне меняет представление об обнаружении артиллерии противника.

Принцип работы у него следующий. На грунте устанавливаются чувствительные датчики, которые, по словам разработчиков, способны уловить стук молотка по гвоздю.

Эти датчики фиксируют звуки выстрелов на расстоянии 25-40 километров. На анализ данных бортовому компьютеру нужно пять секунд, после чего можно открывать ответный огонь.

Работу миномёта "Пенициллин" определяет на расстоянии в 10 километров, самоходку — 18 километров, ракетный пуск — 40 километров.

Но и это ещё не всё. У комплекса "Пенициллин" — уникальные разведывательные возможности. На вооружении он имеет уникальный оптический модуль, состоящий из 12 тепловых и телевизионных камер.

Модуль поднимается на высоту около 12 метров и проводит точнейшую визуальную разведку местности. Практически всю работу комплекс выполняет автоматически.

О том, что комплекс "Пенициллин" действительно уникален, свидетельствует интерес, с которым он обсуждался в западной прессе.

Первые испытания прошли в 2017 году. Возможно, уже совсем скоро этот комплекс появится в войсках.

Источник фото: скриншот с Youtube/RussianArms

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