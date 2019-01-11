Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры » Министерство обороны
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Сергей Бухранский

Разведкомплекс "Пенициллин": уникальная разработка российского ВПК

Силовые структуры » Министерство обороны

Как ни странно, но о качестве оружия можно судить по отзывам потенциального противника. Как правило, иностранная пресса старается приуменьшить возможности российских военных разработок. Но иногда статьи выходят с довольно уважительным описанием, и это может говорить о том, что такая разработка действительно беспокоит "партнеров".

Разведкомплекс

Известно, что после работы артиллерии противник может полностью утратить как наступательную возможность, так и потерять боевой дух. Методы борьбы с артиллерией применялись ещё до начала Первой мировой.

Для определения расстояния до вражеских орудий использовался прибор "звуковой дальномер ле Буланже". Это было довольно примитивное устройство. Прибор представлял из себя стеклянную трубку с раствором спирта и воды, где тонущий с определенной скоростью поплавок реагировал на звук выстрела. Разница между вспышкой и звуком помогла вычислить расстояние до орудия.

Русский офицер Николай Бенуа в 1909 году придумал более точное устройство, состоящее из бумажной мембраны, установленной на треноге. Звуковая волна от выстрела действовала на бумажную мембрану и замыкала счётчик времени.

Несколько таких устройств, установленных на удалении друг от друга, могли более точно указать расстояние до вражеской батареи и, главное, определить направление.

Сегодня высокотехнологичные радарные комплексы умеют просчитывать обратную траекторию летящего снаряда. Но есть одно но. С радарами можно бороться. Как только включается радар, противник может подавить его помехами или просто уничтожить той же артиллерией.

И, кстати, такие радары не всегда эффективны. Например, в Афганистане из-за горной местности часто такие системы были бесполезны.

Но сейчас на арену выходит "Пенициллин". Это уникальная разработка российского ВПК, которая в корне меняет представление об обнаружении артиллерии противника.

Принцип работы у него следующий. На грунте устанавливаются чувствительные датчики, которые, по словам разработчиков, способны уловить стук молотка по гвоздю.

Эти датчики фиксируют звуки выстрелов на расстоянии 25-40 километров. На анализ данных бортовому компьютеру нужно пять секунд, после чего можно открывать ответный огонь.

Работу миномёта "Пенициллин" определяет на расстоянии в 10 километров, самоходку — 18 километров, ракетный пуск — 40 километров.

Но и это ещё не всё. У комплекса "Пенициллин" — уникальные разведывательные возможности. На вооружении он имеет уникальный оптический модуль, состоящий из 12 тепловых и телевизионных камер.

Модуль поднимается на высоту около 12 метров и проводит точнейшую визуальную разведку местности. Практически всю работу комплекс выполняет автоматически.

О том, что комплекс "Пенициллин" действительно уникален, свидетельствует интерес, с которым он обсуждался в западной прессе.

Первые испытания прошли в 2017 году. Возможно, уже совсем скоро этот комплекс появится в войсках.

Источник фото: скриншот с Youtube/RussianArms

Читайте также:

"Пенициллин" для вражеских пушек: армии готовят "универсального разведчика"

Новейшее оружие России: разрушение мифов

Русско-японская война: как минный транспорт Русско-японская война: как минный транспорт "Амур" неприятелю досадил

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы война армия Россия оружие разведка
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Дизайн интерьеров: правила оформления современной кухни
Ландшафтный дизайн
Мавританский газон: как устроить лесную лужайку на дачном участке
Военные новости
Разведкомплекс "Пенициллин": уникальная разработка российского ВПК
Новости Все >
Минобороны хочет сбивать пассажирские лайнеры с боевиками
МИД Белоруссии опроверг новость об увеличении числа дипломатов США в стране
Власти Украины в два раза сократили пенсии граждан страны
Порошенко считает, что Украина миновала финансовый кризис
Исследование: немцы больше всего раздражены на отдыхе русскими
NYT: в США начали проверку украинцев, посетивших инаугурацию Трампа
В концертном зале "Москва-Сити" появится пятизвездочный отель для звезд шоу-бизнеса
В США рассказали о достигнутом Россией "четвертом измерении" в вооружении
В Москве не отвергают возможности обмена украинских моряков
Исследование: дневной сон угрожает развитием деменции
Сейчас читают
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Интересное и полезное
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Ближний Восток
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве Видео 
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Военные новости
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Читательский топ
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Почему гадание - большой грех?
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Наши бомбили Берлин уже в 1941 году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена

Новогодние праздники отгремели, и дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. Однако впереди россиян ждет "тощий и злой" 2019 год...

Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Военные новости
Эсминец ВМС США отправил жесткий сигнал Китаю. Пекин ответил
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Недвижимость
Мотивом для убийства бывшей солистки "Лицея" могла стать недвижимость певицы﻿
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"

Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.

Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Авиация
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Общество
Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников

Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.

Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Советское наследие
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Советское наследие
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Общество
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Соломон Соловьев "ЛСД - мой трудный ребенок" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Виктор Бормотов Настоящий человек Маресьев: Назло псевдоисторикам Виктор Бормотов Игорь Буккер Наши бомбили Берлин уже в 1941 году Игорь Буккер
Комментарии
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Белоруссия намерена резко увеличить число послов США в стране
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
The Economist: котировки рубля на 70% ниже справедливого курса
The Economist: котировки рубля на 70% ниже справедливого курса
Исследование: дневной сон угрожает развитием деменции
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
NYT: в США начали проверку украинцев, посетивших инаугурацию Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
The Economist: котировки рубля на 70% ниже справедливого курса
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
NYT: в США начали проверку украинцев, посетивших инаугурацию Трампа
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
История и современность Все >
Неожиданная история повседневных вещей
Неожиданная история повседневных вещей
Любимица римлян и убийца отца - Биатриче Ченчи
Любимица римлян и убийца отца - Биатриче Ченчи
Разведкомплекс "Пенициллин": уникальная разработка российского ВПК
Разведкомплекс "Пенициллин": уникальная разработка российского ВПК
В США рассказали о достигнутом Россией "четвертом измерении" в вооружении
В США рассказали о достигнутом Россией "четвертом измерении" в вооружении
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Тайвань использует двигатели старых истребителей для новых крылатых ракет
Тайвань использует двигатели старых истребителей для новых крылатых ракет
Русско-японская война: как минный транспорт "Амур" неприятелю досадил
Русско-японская война: как минный транспорт "Амур" неприятелю досадил
Как немцы и шотландцы устроили бой из-за пива, а выиграли русские
Как немцы и шотландцы устроили бой из-за пива, а выиграли русские
Как Литва заняла Клайпеду при помощи добровольцев и ссылок на самоопределение
Как Литва заняла Клайпеду при помощи добровольцев и ссылок на самоопределение
Падение военного спутника РФ попало в трансляцию матча
Падение военного спутника РФ попало в трансляцию матча
В Москве прорыв у дамбы затопил Тушинский тоннель
В Москве прорыв у дамбы затопил Тушинский тоннель
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Исследователи нашли необычный метод укрепления памяти
Исследователи нашли необычный метод укрепления памяти
Специалисты выяснили, почему беременность надолго меняет фигуру
Специалисты выяснили, почему беременность надолго меняет фигуру
Свадьбы не будет! Что делать, когда родители против
Свадьбы не будет! Что делать, когда родители против
Чего мы боимся перед свадьбой
Чего мы боимся перед свадьбой
Используем косметику, которая вам не подошла
Используем косметику, которая вам не подошла
Топ-7 правил при подборе базового ювелирного гардероба
Топ-7 правил при подборе базового ювелирного гардероба
Привычка делать селфи "стирает" личность человека и делает его глупым
Привычка делать селфи "стирает" личность человека и делает его глупым
Российские ученые запатентовали "умный" хлеб
Российские ученые запатентовали "умный" хлеб
Врачи знают, как распознать аутизм у ребенка на ранней стадии
Врачи знают, как распознать аутизм у ребенка на ранней стадии
Мужское Все >
Сервисы прогноза клева. Стоит ли верить?
Сервисы прогноза клева. Стоит ли верить?
Потребительская корзина может подорожать
Потребительская корзина может подорожать
Интересные аксессуары и декор для стильного интерьера
Интересные аксессуары и декор для стильного интерьера
Полезные советы для обустройства дома
Полезные советы для обустройства дома
Как ухаживать за кондиционером
Как ухаживать за кондиционером
Самые комфортные решения для спальной комнаты
Самые комфортные решения для спальной комнаты
Безусловный тренд: черная мебель
Безусловный тренд: черная мебель
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Покровители дипломатов: блаженны миротворцы…
Покровители дипломатов: блаженны миротворцы…
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы
Подземная биосфера оказалась вдвое больше Мирового океана
Подземная биосфера оказалась вдвое больше Мирового океана
Что было бы, доживи динозавры до наших дней?
Что было бы, доживи динозавры до наших дней?
Железная дорога составит конкуренцию самолетам
Железная дорога составит конкуренцию самолетам
Английские медики начинают прорывной эксперимент
Английские медики начинают прорывной эксперимент
Рыбак из Волгоградской области расправился с собутыльником ломом
Рыбак из Волгоградской области расправился с собутыльником ломом
Хюгге - это комфорт жизненного пространства
Хюгге - это комфорт жизненного пространства
Молодые люди смогут дважды получить отсрочку от армии
Молодые люди смогут дважды получить отсрочку от армии
Турция решила в пользу закупок С-400
Турция решила в пользу закупок С-400
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?

Французская армия остается самой мощной самодостаточной боевой единицей Европы. При этом известно, что США не терпят конкуренции даже со стороны союзников...

За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ