Российские вертолеты в прицеле западных разведок

На исходе 2018 года из России был выслан словацкий военный дипломат. Формально — в ответ на аналогичные действия Словакии в отношении сотрудника российского посольства в Братиславе.

Но, возможно, ответ на вопрос, почему офицер-словак стал персоной нон грата, следует искать в далеких афганских землях. Там, где расположены военные аэродромы с базирующимися на них российскими вертолетами афганских ВВС.

Ми-17 против "Черного ястреба"

Напомним, что российские боевые и военно-транспортные вертолеты были поставлены Афганистану в рамках контртеррористической операции, проводимой по мандату ООН Международными силами содействия безопасности.

Всего в Афганистан отправили 93 вертолета Ми-17 и Ми-35. В том числе 63 — по контракту с США.

Российские машины показали себя с наилучшей стороны и в боевых операциях, и при перевозке грузов, в отличие от американского UH-60 Black hawk ("Черный ястреб").

Эти машины в условиях афганской полупустыни и гор регулярно терпят большие и малые аварии. Не случайно намерение полностью перейти на американские вертолеты, о котором было заявил в ноябре прошлого года Бахрами, министр обороны Афганистана, так и осталось нереализованным: серия катастроф и летных происшествий с "Черными ястребами" показала, что российскую технику трудно заменить.

Об этом же свидетельствует и доклад генерального инспектора Министерства обороны США, который отметил, что по грузоподъемности и высоте полета Ми значительно превосходят американских конкурентов, и отказ от российских вертолетов создает "ряд сложностей, которые пока не удалось решить".

Словом, вопреки давлению мощного американского оружейного лобби, которое намерено поставить в Афганистан около 160 вертолетов, отечественные винтокрылые машины по-прежнему нужны и востребованы.

По словам высокопоставленного афганского правительственного чиновника, "российские вертолеты нужны для поддержки сухопутных сил. Если они не летают, мы должны сделать их летающими".

Подоплека этой тревоги — "сделать летающими" — весьма прозаична: сервисное обслуживание российской летной техники в Афганистане далеко от совершенства, мягко говоря. Не хватает запасных частей, не вовремя проводятся регламентные работы. Афганские военные чуть ли не на коленке вынуждены латать заслуженные МИ.

Тут надо понимать особенности торговли оружием: большая часть прибыли идет не от самих поставок той или иной техники, а от последующего многолетнего её обслуживания.

И если сами вертолеты давным-давно оплачены, то их сервис по-прежнему является предметом конкурентной борьбы. А эта борьба, понятно, в которой все средства хороши.

Поясним, что за техническое обслуживание Ми всех модификаций платит армия США, выбирая поставщика этой услуги через подразделение Министерства обороны США — так называемый офис по проектам Нестандартного авиационного крыла армии США, ныне переименованное в Многонациональное управление авиационными специальными проектами (MASPO).

Американским военным, понятно, необходимы сертифицированные детали и качественное профессиональное обслуживание российской техники, которые гарантированно могут обеспечить только отечественные производители и разработчики вертолетов.

И, чтобы отсечь разного рода сомнительных претендентов и посредников, полковник Джон Ванной, руководитель MASPO, сформулировал требования к поставщикам в ""Запросе для сбора информации о возможностях капремонта вертолетов Ми-8/17 Афганистана".

Они таковы: "2. Поставщик ДОЛЖЕН иметь и поддерживать сертификацию от Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля (МВЗМ), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для гражданского варианта ЛА и Управления по контролю летной годности военных ЛА (МАА) для военного ЛА.

3. Поставщик ДОЛЖЕН быть в состоянии принять в течение 30 дней после присуждения контракта один вертолет Ми-8/М-17 (все гражданские/военные варианты) на сертифицированное предприятие в Афганистане.

MASPO подтверждает, что агрегаты/компоненты могут быть отправлены в другие места за пределами Афганистана для капитального ремонта, как это необходимо для соблюдения требований OEM-производителей и сертификатов.

4. Поставщик ДОЛЖЕН ИМЕТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ документированное соглашение с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации (ФСВТС) на выполнение работ по поддержке парка Ми-8/Ми-17 (все гражданские/военные варианты) Афганистана".

Все понятно и логично: ремонтировать технику должны ее создатели. Это мировая практика, отработанная десятилетиями: рекомендовать и контролировать поставщика, заключив с ним соответствующее соглашение, должен уполномоченный государственный орган — Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС), отвечающая за экспорт вооружений и техники.

Но в этом случае остаются без прибыли многие зарубежные фирмы-посредники, которые процветают на обслуживании советской и российской военной и гражданской техники!

Понятно, что расположены такие компании в основном в бывших социалистических странах, которые нынче стали полноправными членами НАТО. К примеру, в Словакии, где до сих пор эксплуатируют российские Ми-17.

Между тем Евросоюз, если верить парламентскому отчету агентства СИТА из Братиславы, в марте 2013 года рекомендовал словацкому правительству — в связи с конверсией авиапарка и переходом на натовские стандарты — "поддержать в целях борьбы с безработицей производственные и сервисные компании на рынках третьих стран, использующих российскую и советскую технику".

Поддержали. В результате, как утверждают афганские военные, в ремонтные ангары стали поступать некачественные детали, а Московский вертолетный завод имени Миля в 2016 году отказался продлевать сертификат словацкой фирме Lotn, которая было выиграла тендер НАТО на обслуживание вертолетов в Афганистане по причине создания "прецедента нелегитимного ремонта".

Аналогичные претензии есть и к фирмам из Болгарии и Польши, которые также претендуют на "ремонтные" миллионы долларов.

Между тем оружейный бизнес весьма специфичен: все виды экспорта боевой техники жестко контролируются и поддерживаются государством с использованием при необходимости спецслужб и силовых структур, которые пытаются продвинуть свои компании, вытеснив конкурентов.

Может быть, по этой причине сразу же после упомянутой директивы Евросоюза в некоторых российских изданиях появились слабо аргументированные, но резко критичные статьи на тему "коррупции при экспорте оружия" и в России, и в США с ожидаемым выводом, что необходимо менять систему определения поставщиков, освободив ее от контроля ФСВТС (читай: государства)! В пользу, ясно, европейских посредников.

А после того, как Минобороны США 17 октября этого года ввело обязательное условие — поставщик должен иметь рекомендации российского регулятора — в прессе появились новые публикации с критикой этого решения и очередными намеками, что руководство Службы коррумпировано.

В одной из таких заметок, между прочим, был обнародован протокол совещания по оборонной тематике в ФСВТС. Подобные документы, как минимум, имеют гриф для служебного пользования, и вряд ли простые журналисты способны их добыть. Такие задачи решает разведка.

Эта публикация появилась в ноябре, а в декабре выслали словацкого военного дипломата. Совпадение? В любом случае ситуация вокруг сервиса наших вертолетов в Афганистане складывается серьезная.

И дело не только в десятках миллионах долларов, весьма не лишних для российской оборонки. Наши геополитические конкуренты, распространяя дезинформацию и компрометируя руководителей государственных органов, создают прецедент, как надо действовать, чтобы вытеснять отечественные компании из тех внешнеэкономических сфер, где Россия традиционно имеет сильные позиции. Что сможет противопоставить им государство?

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