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Олег Володин
Аналитики и разведка ждут в мае атаку на Крым, Сочи, мост, метро, флот и ТЭС

Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз

Силовые структуры

В соцмедиа активно пишут, что Киев не только "возбуждается на значимые для РФ даты — Пасху, день инаугурации президента, День Победы", но часто ставит медийный эффект выше военного.

Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз
Фото: MilTimesNow is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Гадать, что выдумают террористы — дело неблагодарное, но общее место — опасаться атак на объекты, поражение которых вызовет максимальный ущерб жизни региона или страны, либо — максимальный резонанс.

Так, специалист по разведке Георгий Рипер в интервью Pravda. Ru перечислил следующие объекты:

  • метро в столицах и крупных городах,
  • крупное массовое мероприятие (террористы могут устроить диверсию, расстрел или захват заложников),
  • удар по ненавистному Украине Крымскому мосту (возможно, комплексный — истощение ПВО дронами, ракеты и БЭКи),
  • атака на Черноморский флот в Севастополе или Новороссийске,
  • попытка поражения новых крымских (Балаклавская, Таврическая) ТЭС,
  • теракт на крупном ж/д- или автодорожном хабе.

Разведчик перечислил традиционные меры противодействия — удары превентивного возмездия по объектам (пусковым установкам, аэродромам, портам, складам) с ракетами, морскими дронами и БПЛА, и т. д.

Также он предположил усиление и особо внимательную работу ПВО, ППДО, агентурную работа, оперативно-технический контроль, работу в "поле", совместные действия спецслужб, готовность военных, Росгвардии и властей к моментальному реагированию.

"Мы все прекрасно понимаем, что нанесение ВСУ ударов по территории России сейчас продиктовано первую очередь политическими целями. Цель Киева — устроить стресс населению и показать якобы неспособность властей и армии обеспечить безопасность. В том числе — там, где недавно отмечалось 10 лет в России", — заявил Pravda. Ru руководитель аналитического проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук.

"Поэтому Крым для украинских формирований — вожделенная цель, ведь ударом по нему наносится урон престижу, противник будет форсировать тезис "Россия бескровно присоединила Крым, но не может его защитить",— добавил эксперт.

Учитывая тактику украинских формирований в последние месяцы, "Рыбарь" перечислил возможные варианты:

  1. Удар по Крымскому мосту, к которому толкают представители коллективного Запада.
  2. Вывод из строя систем ПВО и иных систем защиты с возможной высадкой некого ограниченного десанта для создания видимости присутствия ВСУ в Крыму.
  3. Подобные меры действительно могут идти в комплексе с нанесением ударов по нефтеобъектам в Краснодарском крае и выводу из строя объектов энергетического комплекса.

"Киев, скорее всего, приготовил эдакий мощный пиар-ход для стрессирования населения, дестабилизации обстановки. Им важно создать "инфоповод ради инфоповода", чтобы омрачить инаугурацию и День Победы. Но возникший пиар-эффект будет краткосрочным", — считает он.

"При этом запаса сил и средств на проведение какой-то блистательной операции с победой или долгосрочным эффектом для так называемой Украины в вышеописанных регионах нет", — заключил Звинчук.

"То что Украина будет пытаться на Пасху, день инаугурации и День Победы атаковать Россию можно предположить, даже не имея разведданных. Я бы немного расширил это список в целом на майские выходные, так как многие россияне поедут на юг", — сообщил Pravda. Ru политолог Андрей Гусий.

"Уже который раз попытки атак на Крым и Краснодарский край позиционируют в украинских и западных источников как атаку на туристический регион. Это тот самый штрих, который укладывается в медийную повестку Украины. Очередная мнимая информационная победа Киева, которой его власть успокаивает свою страну", — пояснил он.

А вот последствий для Украины по конкретным актам терроризма эксперт не ожидает.

"Наши военные ежедневно работают по целям — военной технике, определённой логистике, конкретным заводам и — центрам принятия решений. Как отмечал Владимир Путин, "террором на террор" Россия отвечать не станет.

"Если говорить о безопасности, то да, у нас очень хорошо работает ПВО, у нас на высшем уровне работают силовики, ловят завербованных и так далее. Но надо понимать, на 100% гарантировать безопасность невозможно, даже теоретически. В целом многое зависит от нас — где-то надо выполнять указания силовиков, где-то надо быть внимательнее к происходящему вокруг", — считает Гусий.

Отметим, что при всех заявлениях президента Украины, её постпреда при ООН, глав террористических СБУ, ГУР, ВСУ про Крымский мост — сами же власти Украины признают, что "мост уже не несёт военного значения". В свою очередь, советники Киева из ЦРУ и MI6 и вовсе назвали возможную гибель российских туристов "отличным способом дестабилизировать РФ".

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы терроризм
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