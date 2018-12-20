Армия России получит суперсовременную снайперскую винтовку

В ближайшем будущем российская армия собирается получить первую за последние десятилетия новую снайперскую винтовку.

Снайперская винтовка Чукавина, или СВЧ, заменит СВД Драгунова эпохи холодной войны. Новая современная винтовка Чукавина будет поставляться с различными калибрами с максимальным радиусом действия более 1463 метров.

На протяжении десятилетий российская армия использовала снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Созданная в 1963 году, винтовка Драгунова представляет собой полуавтоматическое оружие, предназначенное для ведения точного прицельного огня. Советская армия выпускала винтовки СВД в большом количестве, чтобы компенсировать относительно недостаточную точность АК-47.

После распада Советского Союза армия России унаследовала большие запасы стрелкового оружия. Однако, винтовка СВД была хорошим оружием по меркам начала 1960-х годов и сильно устарела для сегодняшнего дня. Армия остро нуждалась в новом снайперском оружии, и новое оружие уже может стать хитом на международном рынке вооружений.

Винтовка Чукавина дебютировала на российской выставке "Армия 2017". Как и СВД, винтовка Чукавина использует патрон 7.62×54R, но также поставляется в западном эквиваленте для патронов .308 Winchester и .338 Lapua Magnum. Версия для патрона Lapua Magnum имеет предполагаемый диапазон в 1500 метров. Согласно Army Technology, в новом оружии используется "поршень с коротким ходом, работающий на газе, со скользящим затвором", что делает его внутреннее механическое функционирование похожим на работу автоматических винтовок серии AK.

В дополнение к новым калибрам, винтовка Чукавина оснащена полноразмерной планкой Пикатинни на верхней части ствольной коробки и защитным кожухом для крепления оптических прицелов, механических прицелов и других прицельных приспособлений. Винтовка Чукавина также имеет подставку-двуногу, очень похожую на сошку Харриса американского производства. Оружие также оборудовано лазерным целеуказателем, шумоглушителем и устанавливаемым на стволе фонарем. Ствол винтовки свободно "плавает" в защитном кожухе, а это означает, что его единственная точка соприкосновения с остальной частью винтовки — это место, где он крепится к верхней части ствольной коробки.

Ранее в этом году президент России Владимир Путин посетил концерн "Калашников", который производит СВЧ, и лично протестировал новое оружие. Стоит отметить, что винтовка, из которой стрелял Путин, была оснащена немецким прицелом Шмидта и Бендера, который, скорее всего, не будет использоваться в версии СВЧ для российской армии, поскольку такой прицел очень дорогой.

Источник фото: Армейский вестник

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