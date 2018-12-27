Байка времен ВОВ: как старый дед семерых фашистов уложил

Где-то в первых месяцах после начала войны призвали на фронт одного немолодого уже колхозника из Сибири. Время это было страшное и тяжелое. Посылали на фронт тогда всех подряд, главное было — держаться.

И в бойню порой попадали совсем не подготовленные люди. Так и со стариком этим случилось. Прислали, а в документах писалось, что не служил и умений военных не имеет.

Прикинуло командование, что толку от деда на передовой не будет, и посадило его на кухню полевую, пускай, мол, кашу возит. Раз крестьянин, значит и с лошадьми управится.

Для порядка винтовку старинную на складе откопали, да патронов два десятка в подсумок отсыпали. Начал наш дед кашу на передовую возить. Дело, конечно, нехитрое, но очень важное. Для солдата обед сытный — лучшая мотивация.

Работал дед исправно, иногда опаздывал, но это он от бомбардировок кухню берег. Ибо лучше позже холодную кашу привезти, чем оставить ребят на передовой голодными и самому голову сложить.

Так работал дедуля примерно месяц. Однажды он, как обычно, отвез обед в штаб и на передок отправился, до которого ехать ему полчаса было.

По телефону полевому на передовую передали, мол, обед отправили, готовьтесь с ложками встречать.

Ждали солдаты долго, а деда все нет. Странное дело, бомбежки не было, а кухня так и не появилась. Решили часа через три послать группу, проверить, куда кухня запропастилась.

Примерно на полпути к штабу группа обнаружила такую картину. На дороге лежала мертвая лошадь, кухня вся в дырках от пуль, а на земле, облокотившись на колесо, сидит старик и курит. Метрах в трёх от убитой лошадки сложено семь мертвых немецких бойцов в маскировочных халатах и грудой оружия рядом.

Поговорили солдаты с дедом. Оказалось, что это он немецкую диверсионную группу из своего старинного мушкета зажмурил.

Долго потом в штабе разбирались. Дед тот не простым крестьянином оказался, а охотником сибирским был. Как говорится, белку в глаз убивал.

А пока он кашу возил, от нечего делать винтовку пристреливал. Немецкие диверсанты свой паек весь сожрали и, как кухню увидели, так и поперли. А дед за лошадку мертвую спрятался, да и покрошил группу, как зайцев. Что характерно, каждому фрицу аккурат голову прострелил.

Недолго думая, наградили деда, да в снайпера отправили. Говорят, дошел наш дед до самой Праги, откуда по ранению домой отправился.

Источник фото: Commons: RIA Novosti

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