МиГ-41 получит "Гадюку" — ракету средней дальности против гиперзвука

Самолеты МиГ-41, оснащенные ракетным комплексом дальнего перехвата (МФРК ДП), сможет нейтрализовать ракеты противника, летящие быстрее звука, на дальних расстояниях.

Ракеты МиГ-31 способны сбить цели в ближнем космосе

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в силовых структурах, уже проведены некоторые тесты.

"По данному вопросу проведены теоретические исследования, согласно которым истребители получат по сверхдальнобойной ракете класса "воздух-воздух" с разделяющейся боевой частью. В настоящее время в качестве вероятного кандидата на роль суббоеприпаса рассматривается перспективная авиационная ракета средней дальности К-77М "Гадюка" — пишет газета.

Не миф, а реальность

Ранее, рассказывая о новых разработках российского ОПК, глава корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что проект по созданию новейшего истребителя — не миф, а разработки будут представлены в ближайшем будущем.

Ранее "Правда.Ру" не раз сообщала о способностях уже эксплуатируемого самолеты МиГ-31.

Российский МиГ-31, по словам летчиков, может своими ракетами сбивать даже спутники в космосе. Одновременно он может нести четыре ракеты дальнего радиуса действия Р-33 и четыре ракеты малого радиуса действия Р-77.

Об этом журналистам программы "Военная приемка" телеканала "Звезда" рассказал командир авиационного гарнизона Хотилово Анатолий Ульянов. По его словам, ракеты МиГ-31 способны поражать воздушные цели в ближнем космосе, в том числе спутники.

Съемочная группа телеканала проведет уникальный эксперимент — отправит свои камеры, закрепленные на борту самолета, на максимальную высоту, в стратосферу, фактически к границам ближнего космоса.

Ранее "Правда.Ру" писала об опасениях Пентагона насчет российских "убийц спутников". В прошлом году американские военные средства контроля космического пространства следили за маневрами на орбите российского военного спутника "Космос-2504". Американцы предполагали, что минобороны РФ решило на этот раз испытать антиспутниковое оружие, и сами же от своих предположений испугались.

До этого Запад выразил опасения, что Россия могла возобновить военную программу "Истребитель спутников" (программу противоспутникового оружия, предназначенную для поражения искусственных спутников Земли), а позже статьи появились и в американских СМИ. Она "разрабатывалась в 1960-х годах и была запущена в 1978 году". После заявлений США о программе СОИ "Звездные войны" в СССР создавались орбитальные спутники-перехватчики, которые могли "сближаться с космическим объектом и уничтожать его путем самоподрыва".