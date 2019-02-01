В России пообещали США "быстрый ответ" на случай размещения новых ракет в Европе

В случае необходимости Российская Федерация найдет адекватный и быстрый ответ на выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Об этом заявил экс-секретарь Совета безопасности России, академик РАН Андрей Кокошин.
Напомним, что несколько месяцев назад правительство США анонсировало скорый выход страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Официальный Вашингтон заявил тогда, что виновна в разрыве соглашения российская сторона. Москва, заявили в Соединенных Штатах Америки, якобы неоднократно нарушала условия заключенного еще в прошлом веке договора.
Теперь мировая общественность и средства массовой информации активно обсуждают возможное размещение Соединенными Штатами Америки новых ракет в Европе. Андрей Кокошин же заявил, что Российская Федерация "довольно быстро" найдет ответ на такой шаг США. Тем более, указал бывший секретарь Совета безопасности России, что у страны есть "технические и оперативно-стратегические" возможности для такого ответа.
Примечательно, что, по мнению Андрея Кокошина, США вышли из ДРСМД из-за Китайской народной республики. Поднебесная, указывает Кокошин, разместила в акватории Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей сотни своих ракет средней и меньшей дальности, значительно затруднив тем самым передвижение США в регионе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко недвусмысленно пригрозил Польше. Так, заявил глава государства, если Варшава все же решит разместить на территории страны новые военные американские базы, то Россия и Белоруссия всенепременно "разместят что-нибудь в ответ". С соседями следует дружить, напомнил соседней Польше президент Белоруссии.
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