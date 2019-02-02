На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника

На вооружение Военно-морского флота Российской Федерации поступили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".

Новое оружие, отметим, способно ослеплять противника и даже вызывать галлюцинации. Работает "Филин" следующим образом. Создавая низкочастотные колебания яркости излучения, станции визуально-оптических помех вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

Примечательно, что "Филин" испытывали на добровольцах. Они утверждали, что при воздействии оружия невозможно вести прицельную стрельбу. Некоторые жаловались на плавающие круги перед глазами, а половина добровольцев и вовсе признались, что испытывали тошноту, головокружение и потерю ориентации в пространстве.

Также станции визуально-оптических помех "Филин" способны подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет.

На данный момент новейшую аппаратуру получили "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". На каждом из этих кораблей Военно-морского флота Российской Федерации установлено по два "Филина".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest составило список "самых смертоносных" кораблей российского флота. Так, по мнению экспертов из США, самым мощным российским судном является крейсер "Петр Великий".

В другой своей статье, что примечательно, The National Interest окрестило ВМФ России "флотом зеленой воды". Ранее "Правда.Ру" рассказывала об этом. "Флотом зеленой воды", отметим, называют тот флот, что способен выполнять боевые задания лишь на мелководье, у побережья.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Читайте также:

Россия возрождает зарубежные базы ВМФ