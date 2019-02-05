В НИИ Минобороны предложили разрешить боевым роботам самостоятельно применять оружие

Боевых роботов, что состоят на вооружении Российской Федерации, необходимо оснастись специальными интеллектуальными системами, которые позволят им самостоятельно вступать в бой.
С таким смелым предложением выступили в Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны Российской Федерации.
По мнению специалистов, сегодняшний день диктует перед главным российским оборонным ведомством необходимость этой модернизации. Уже в ближайшем будущем, считают в НИИ, боевым роботам может понадобиться способность самостоятельно применять оружие и вступать в бой.
Однако, указывают специалисты из Минобороны РФ, чрезвычайно важно, чтобы система эта позволяла боевым роботам не только анализировать различные ситуации и методы ведения боя, а также его необходимости, но и функцию "узнавания" целей.
Свое мнение по этому вопросу представители Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации изложили в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ-2018".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Роскомнадзора прокомментировал нашумевшее расследование о секретной боевой космической станции Российской Федерации. По словам руководителя российского ведомства, ничего подобного у России на сегодняшний день нет.
Фото: кадр из игры "Halo"
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