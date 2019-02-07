Почему экс-полковника ГРУ Квачкова выпустят из тюрьмы

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба Владимир Квачков должен выйти на свободу 19 февраля. Решение об этом принял Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия.

Квачков отбывал наказание в колонии строгого режима по обвинению в попытке организации вооруженного мятежа и вовлечении в террористическую деятельность. Полковнику предстояло провести в заключении 13 лет, однако Верховный суд сократил этот срок до 8 лет.

На свободу Квачков должен был выйти в 2018 году, но во время нахождения в колонии его обвинили в экстремизме. По решению Приволжского военного суда он получил новый срок за размещенное в интернете видеообращение с призывами к противоправным действиям. Однако, после принятия Госдумой поправок в статью 282 Уголовного кодекса, уголовное наказание за совершенное экс-полковником нарушение было заменено административным.

Широкую известность Владимир Квачков получил после неудачной попытки покушения на Анатолия Чубайса.

Решение об освобождении Квачкова в 10-дневный срок может обжаловать прокуратура.

Источник фото: wilimedia.org

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