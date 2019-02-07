Ставрополец таранил ДПС для доказательства опьянения полицейских.

Житель села Александровское Ставропольского края устроил таран автомобиля с сотрудниками ДПС. Так он отомстил полицейским, с которыми конфликтовал его брат, находящийся сейчас в тюрьме.
Столкновение автомобилей зафиксировано на видео. На записи мужчина на своей машине догоняет автоинспекторов и врезается в них. Свои действия он объяснил желанием доказать, что сотрудники полиции были в тот момент нетрезвы. В подтверждение своих слов он показывает, что у одного из пассажиров автомобиля одежда испачкана рвотой, а возле ног стоит открытая бутылка пива.
В региональном управлении МВД по Ставропольскому краю в отношении полицейских проводится проверка. "По результатам проверки будет рассматриваться вопрос о привлечении изображенных на видео сотрудников полиции к строгой дисциплинарной ответственности — вплоть до увольнения. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители", — передает сообщение МВД Znak. com.
Происшествие случилось в ночь с 29 на 30 декабря. По предварительным данным, несколько лет назад брат устроителя тарана ударил одного из фигурирующих на видео полицейских, за что его привлекли к уголовной ответственности.
Нетрезвые выходки сотрудников правоохранительных органов, увы, не редкость в России. Однако, подобные случаи происходят и в Европе. Так, "Правда.Ру" сообщала о том, что бургомистр одной из коммун Бельгии получил ожог ноги из-за брошенной пьяным полицейским петарды.
Источник фото: "Правда.Ру"
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