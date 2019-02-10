США призвали Германию выделять больше средств на оборону, чтобы сдерживать Россию

10 февраля посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл раскритиковал немецких властей из-за недостаточного финансирования на нужды обороны. По мнению Гренелла, Германии необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы эффективно сдерживать Российскую Федерацию.
"США постоянно призывают Германию увеличить финансовые отчисления в НАТО. Обещания увеличить финансирование блока до 1,5% ВВП нас не устраивают. Поэтому мы требуем от Германии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП уже к 2024 году. Сейчас НАТО как никогда нуждается в усилении, чтобы противостоять российской угрозе", — заявил Гренелл.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что немецкое правительство открыто раскритиковало Ричарда Гренелла за вмешательство в государственные дела Германии. Посол США в ФРГ открыто выступал против реализации проекта "Северный поток-2", и даже разослал немецким компаниям письма с угрозами.
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