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Источник Правда.Ру

Германия отказалась от закупки американских истребителей F-35

Силовые структуры » Министерство обороны

Министерство обороны Германии решило отказаться от приобретения американских истребителей F-35 в рамках тендеров по закупкам перспективной авиационной военной техники нового поколения. 

Германия отказалась от закупки американских истребителей F-35. 398241.jpeg

По сведениям издательства Defense News, немецкие военные предпочли американским истребителям обновленный Eurofighter Typhoon, составляющий основу военно-воздушных сил Германии. 

В компании Lockheed Martin, отмечает в статье, об отказе немецких властей от покупки истребителей ничего не известно. 

Напомним, что ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что ряд западных военных экспертов признали F-35 лучшим истребителем современности, с которым не может сравниться даже российский Су-57, оснащенный технологией "стелс". 

Однако американские военные оказались несогласны с такой оценкой. Пентагон опубликовал доклад, в котором признавал, что 50% истребителей пятого поколения F-35 не годятся для боя. Специалисты так и не сумели исправить массу технических недостатков, из-за которых самолеты не раз подвергались критике. 

Среди наиболее существенных недостатков, американские военные эксперты выделяют технические дефекты, приводящие к самопроизвольным запускам ракет и сбросу бомб, а также несовершенную систему диагностики, которая обнаруживает "отказы" системы даже при их корректной работе. 

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