Американский адмирал пообещал не допустить господства России в Арктике

Издание Washington Examiner опубликовало заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, в котором он рассказал о мерах сдерживания России и Китая в Арктике.

Фогго подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не допустят превосходства Китая и России в Арктике, так как равные права на использование этого региона есть у каждой страны Арктического совета.

"Россия забывает, что Арктика — это не ее территория. Это видно по тому количеству внимания, которое РФ уделяет этому региону. Мы хотим напомнить, что Арктика — свободная зона, которая в равной степени принадлежит всем членам Арктического совета", — заявил Джеймс Фогго.

Адмирал дополнил, что Северный морской путь не особо интересует США, так как американские торговые корабли не смогут там пройти из-за слишком маленькой глубины.

Что касается Китая, то он вообще не должен использовать воды Арктики, — считает Фогго. По мнению адмирала, КНР не имеет права наращивать превосходство в арктическом регионе, так как не является членом Арктического совета.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о сенсационном заявлении ученых, которые предрекли Арктике экологическую катастрофу. По мнению исследователей, в регионе может погибнуть вся рыба из-за опасных отравляющих веществ, захороненных в арктических льдах.

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