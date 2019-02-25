F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?

Многоцелевой истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35I, состоящий на вооружении Военно-воздушных сил Израиля, уничтожил радар армии Сирийской республики.
Об этом, ссылаясь на анонимные источники с места событий и снимки со спутника, пишет авторитетное военное издание The Defence Blog.
Так, сообщают авторы материала, инцидент имел место быть месяц тому назад, но известно о нем стало лишь недавно. Израильские Военно-воздушные силы уничтожили сирийский радар, дислоцировавшийся в считанных километрах от аэропорта в столице Сирийской республики городе Дамаск. Сообщается, что сирийская техника якобы находилась под защитой комплексов противовоздушной обороны, но израильскому F-35 это, однако, никак не помешало.
Также, что примечательно, издание The Defence Blog сообщает о другой версии событий. Возможно, указывают автор материала, сирийский радар был уничтожен беспилотным летательным аппаратом.
Напомним, что Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года. Дамаск, отметим, никогда не признавал существование государства Израиль, а Иерусалим считает Сирию вражеским государством и всячески запрещает поездки туда своим гражданам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сирийские комплексы противовоздушной обороны расстреляли "метеообразование". Об этом сообщает ряд средств массовой информации. Примечательно, что остается неизвестным, зачем сирийская армия открыла огонь по чистому небу.
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