В России проходят испытания оружия с искусственным интеллектом

Опытные образцы боеприпасов и оружия с технологиями искусственного интеллекта уже созданы и испытываются в России, об этом в интервью агентству ТАСС рассказал директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.
По его словам, опытную эксплуатацию проходят разработанные роботизированные комплексы, которые способны определять и классифицировать цели, а также принимать самостоятельные решения о подрыве. Такие разработки, отметил Абрамов, есть у многих российских научно-производственных объединений.
Технологии искусственного интеллекта уже используются в новых взрывателях для реактивных систем залпового огня, которые с высокой точностью могут рассчитать время для подрыва снаряда в требуемой точке траектории.
В нынешнем году пройдут испытания новейших мин ПТМ-5, которые способны различать военные и гражданские цели. Использование таких мин снизит потери среди мирного населения. Также военными специалистами разработана мина ПОМ-3 "Медальон", оснащенная электронными микрочипом, защищающим мину от ложного срабатывания и несанкционированного обезвреживания.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский ежедневник The Washington Post выпустил статью о российском беспилотнике, который представил концерн "Калашников" на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби. Авторы материала считают, что этот летательный аппарат способен "изменить лицо войны".
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