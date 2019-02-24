The Washington Post: беспилотник "Калашникова" изменит лицо войны

Авторитетный американский ежедневник The Washington Post выпустил статью о российском беспилотнике, который представил концерн "Калашников" на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби. Авторы материала считают, что этот летательный аппарат способен "изменить лицо войны, как и его старший кузен, АК-47, широко известный просто как Калашников".
По мнению профессора университета Иллинойса Николаса Гроссмана, беспилотник представляет собой управляемую бомбу с высокой степенью точности, эффективность которой сравнима лишь с некоторыми самыми совершенными бомбами американских военных. При этом, низкая цена российской разработки делает ее оружием, не имеющим аналогов в мире.
"Я думаю об этом, как о демократизации умных бомб. Это сократит разрыв между самыми передовыми армиями и более мелкими", — приводит издание слова профессора.
Представители концерна "Калашников" заявляют, что их беспилотник-камикадзе намного быстрее и точнее, чем его аналоги, имеющиеся на вооружении армий США и Израиля. При этом, он способен доставлять вдвое больше взрывчатки в сравнении с другими подобными аппаратами.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бренд "Калашников" распространится не только на беспилотники, но и на военные катера.
Источник фото: kalashnikovgroup.ru
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