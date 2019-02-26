"Калашников" представил характеристики автомата АМ-17

Концерн "Калашников" 26 февраля обнародовал технические характеристики нового автомата АМ-17. Ранее этот автомат был презентован на форуме "Армия-2017".

Новейшая разработка концерна использует патроны калибра 5,45×39 миллиметров. Емкость магазина составляет тридцать патронов. Длина ствола автомата — 23 сантиметра, общая длина оружия составила 75 сантиметров. Автомат оснащен планкой Пикаттини для крепления прицельных комплексов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что концерн "Калашников" согласился сотрудничать с Министерством строительства России в рамках программы "Умный город". Концерн представит свои самые инновационные разработки, чтобы обезопасить "умные города".

Также "Правда.Ру" рассказывала об американских экспертах, которые считают, что новейший военный беспилотник концерна "Калашников" сможет изменить лицо войны также, как это сделал АК-47 в свое время.

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