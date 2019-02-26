Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Калашников" представил характеристики автомата АМ-17

Силовые структуры » Министерство обороны

Концерн "Калашников" 26 февраля обнародовал технические характеристики нового автомата АМ-17. Ранее этот автомат был презентован на форуме "Армия-2017".

"Калашников" представил характеристики автомата АМ-17. 399598.jpeg

Новейшая разработка концерна использует патроны калибра 5,45×39 миллиметров. Емкость магазина составляет тридцать патронов. Длина ствола автомата — 23 сантиметра, общая длина оружия составила 75 сантиметров. Автомат оснащен планкой Пикаттини для крепления прицельных комплексов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что концерн "Калашников" согласился сотрудничать с Министерством строительства России в рамках программы "Умный город". Концерн представит свои самые инновационные разработки, чтобы обезопасить "умные города".

Также "Правда.Ру" рассказывала об американских экспертах, которые считают, что новейший военный беспилотник концерна "Калашников" сможет изменить лицо войны также, как это сделал АК-47 в свое время.

Читайте также:

"Калашников" планирует участвовать в создании "умных городов"﻿

The Washington Post: беспилотник "Калашникова" изменит лицо войны

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы АМ-17 Россия автомат Калашников
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Плюсы и минусы первого этажа
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Военные новости
Эксперт прокомментировала бомбардировки Индией Пакистана
Новости Все >
Москва продолжит развивать проекты в сфере образования
Жительницу татарстанской деревни отвезли до "скорой" в ковше трактора
Институт профессиональных управдомов может появиться в России
"Калашников" представил характеристики автомата АМ-17
Экс-постпреду США в ООН Никки Хейли подыскали должность в корпорации "Боинг"
Божена Рынска обвинила себя в смерти Игоря Малашенко
The Washington Post: США могут "надавить" на Россию украинской ракетной программой
Внедрение новой системы переработки отходов обойдётся Подмосковью в 160 млрд рублей
The Economist назвал главные риски для мировой экономики в 2019 году
Российские мужчины умирают в тюрьмах втрое меньше, чем на воле
Читательский топ
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Соцсети: Роскосмос убрал Юрия Гагарина из истории космонавтики
СМИ о смерти Малашенко: муж Божены Рынска трагически погиб в Испании
Королева Британии лишила принца Чарльза права на корону
Эксперт прокомментировала бомбардировки Индией Пакистана
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии

Татьяна Голикова рассказала, что Владимир Путин дал поручение заново проиндексировать пенсии, прочитав жалобы, поступавшие от пенсионеров в Кремль.

Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Военные новости
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Военные новости
The Washington Post: беспилотник "Калашникова" изменит лицо войны
Общество
Соцсети: Роскосмос убрал Юрия Гагарина из истории космонавтики
Новости Украины
Украинский вице-премьер посчитал отбор на "Евровидение" частью гибридной войны против Киева

Не признающие территориальной целостности Украины артисты, по его мнению, не могут быть допущены к участию в конкурсе.

Украинский вице-премьер посчитал отбор на "Евровидение" частью гибридной войны против Киева
Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии
Политика. Новости и аналитика
Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии
Новости Украины
Порошенко заявил о безуспешных попытках дозвониться Путину
Нефть
Вадим Горшенин: Почему мы так дорого платим за бензин
Ближний Восток
Гражданам ОАЭ списали долги перед банками

Банки Объединенных Арабских Эмиратов простили гражданам долги по кредитам на 100 миллионов долларов.

Гражданам ОАЭ списали долги перед банками
Водительские права станут электронными
Авто
Водительские права станут электронными
Общество
Жителю Чувашии грозит тюрьма за сбитых бездомных собак
Мир. Новости мира
Жители японской Окинавы проголосовали против военной базы США
Соломон Соловьев Мечты и разочарования рожденных 26 февраля - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Венесуэльцы решили защищать социализм Любовь Степушова
Комментарии
Рейтинг "качества" от "Росконтроля": кто заплатил, того и похвалят
Директора московской школы жестоко избил брат проштрафившейся учительницы
Уралец открыл стрельбу с балкона квартиры и кричал, что "вернулся из Сирии"
Песков прокомментировал работу своей дочери в Европарламенте
Британский посол в РФ заявил, что Скрипали живы
Экс-постпреду США в ООН Никки Хейли подыскали должность в корпорации "Боинг"
Российские мужчины умирают в тюрьмах втрое меньше, чем на воле
Песков прокомментировал работу своей дочери в Европарламенте
Китайская авиакомпания подала в суд на бросившего монеты в двигатель самолета пассажира
Уралец открыл стрельбу с балкона квартиры и кричал, что "вернулся из Сирии"
Экс-постпреду США в ООН Никки Хейли подыскали должность в корпорации "Боинг"
Китайская авиакомпания подала в суд на бросившего монеты в двигатель самолета пассажира
Порошенко: США усилили присутствие в Черном море по просьбе Киева
Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии
СМИ Таллина обвинили русскоязычных солдат НАТО в травле эстонцев
Порошенко: США усилили присутствие в Черном море по просьбе Киева
Голикова рассказала, почему решили снова проиндексировать пенсии
Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких
Венесуэльцы решили защищать социализм
Британский посол в РФ заявил, что Скрипали живы
В российские силовые структуры предложено вернуть обращение "господин"
История и современность Все >
Киев защитится от РФ ее же военными идеями
Киев защитится от РФ ее же военными идеями
У Великой Китайской стены была предшественница
У Великой Китайской стены была предшественница
Турция не откажется от обещаний по С-400
Турция не откажется от обещаний по С-400
Порошенко: США усилили присутствие в Черном море по просьбе Киева
Порошенко: США усилили присутствие в Черном море по просьбе Киева
В России проходят испытания оружия с искусственным интеллектом
В России проходят испытания оружия с искусственным интеллектом
Эксперт прокомментировала бомбардировки Индией Пакистана
Эксперт прокомментировала бомбардировки Индией Пакистана
В Балтийское море зашел американский эсминец с 56-ю "Томагавками"
В Балтийское море зашел американский эсминец с 56-ю "Томагавками"
Гросс-Егерсдорф: почему русская армия сбежала после победы
Гросс-Егерсдорф: почему русская армия сбежала после победы
"Святое безумие": как русский корпус ценой гибели спас от разгрома целую армию
"Святое безумие": как русский корпус ценой гибели спас от разгрома целую армию
Ядерные ракеты "Ярс" попали в пробку на МКАД
Ядерные ракеты "Ярс" попали в пробку на МКАД
Выяснен повод и смысл песни про бомбардировку США в Исаакие
Выяснен повод и смысл песни про бомбардировку США в Исаакие
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
Забывчивость может быть признаком инсульта
Забывчивость может быть признаком инсульта
Врачи: кривые зубы могут привести к болезням сердца и легких
Врачи: кривые зубы могут привести к болезням сердца и легких
Вещи, на которые девушки зря тратят время
Вещи, на которые девушки зря тратят время
Жена выселила спецназовца-инвалида
Жена выселила спецназовца-инвалида
Анна Семенович отстригла челку
Анна Семенович отстригла челку
Ксении Собчак на интервью перебивала Курпатова
Ксении Собчак на интервью перебивала Курпатова
Бытовая химия мешает лечению
Бытовая химия мешает лечению
Моральные качества передаются по наследству
Моральные качества передаются по наследству
400-килограммовый мужчина знал, когда умрет
400-килограммовый мужчина знал, когда умрет
Мужское Все >
Голикова рассказала о перерасчете надбавок к пенсии
Голикова рассказала о перерасчете надбавок к пенсии
Запечённая рыба по-вьетнамски
Запечённая рыба по-вьетнамски
Магия света: витражи в интерьере
Магия света: витражи в интерьере
Опасные для здоровья стройматериалы. Часть 1
Опасные для здоровья стройматериалы. Часть 1
Как облегчить себе жизнь: лайфхаки для удобного интерьера
Как облегчить себе жизнь: лайфхаки для удобного интерьера
Рабочий кабинет дома: секреты стиля
Рабочий кабинет дома: секреты стиля
Как подготовить стены под покраску
Как подготовить стены под покраску
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Точка зрения
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Точка зрения
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Интересы
Протоиерей призвал женщин "умереть, но не раздеваться перед врачами"
Протоиерей призвал женщин "умереть, но не раздеваться перед врачами"
В Царствие Небесное через "черный ход"
В Царствие Небесное через "черный ход"
Зоопсихолог: собаки как дети
Зоопсихолог: собаки как дети
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Мейн-кун: история породы, характер и уход
Мейн-кун: история породы, характер и уход
Кинологический клуб. Зачем он нужен?
Кинологический клуб. Зачем он нужен?
Хит-парад домашних питомцев: хомяки рулят
Хит-парад домашних питомцев: хомяки рулят
На Сахалине рыбаки разбрасываются навагой
На Сахалине рыбаки разбрасываются навагой
Новый кардиостимулятор работает от энергии человеческого сердца
Новый кардиостимулятор работает от энергии человеческого сердца
У венесуэльской птички "поту" выразительные глазки
У венесуэльской птички "поту" выразительные глазки
Ковальчук и Чумаков отметили романтическую дату в небе
Ковальчук и Чумаков отметили романтическую дату в небе
Взлетно-посадочная полоса ликвидирует изоляцию Шикотана
Взлетно-посадочная полоса ликвидирует изоляцию Шикотана
Растущий зуб в носу лишил мужчину нормального дыхания
Растущий зуб в носу лишил мужчину нормального дыхания
Сколько воды из Байкала перекачают в Китай?
Сколько воды из Байкала перекачают в Китай?
Что такое газлайтинг и как ему противостоять
Что такое газлайтинг и как ему противостоять
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся на этой неделе в Ханое, во втором раунде переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Кто победит в этой дуэли?

Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Россия в зеркале казахстанской революции
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Евросоюз
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Новости Молдовы
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Новости Украины
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Южная Америка
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Южная Америка
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
Бывший СССР
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
Новости Украины
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Новости Армении
В Армении революция была не цветная, а бархатная
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ