Минобороны: ракетные эсминцы США взяты на прицел у берегов России

Балтийский флот Военно-морского флота Российской Федерации установил слежку за ракетным эсминцем Соединенных Штатов Америки "Грейвли". Американский эсминец вчера вошел в акваторию Балтийского моря.
Об этом общественности сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Специалисты отметили, что за эсминцем Соединенных Штатов Америки "организовано непрерывное слежение".
Примечательно, что это уже не первый заход американского "Грейвли" в акваторию Балтийского моря. Так, эсминец США пробыл в январе текущего года в тамошних водах больше двух недель кряду.
Отметим, что американский эсминец "Грейвли" — один из флагманов военно-морской группы Североатлантического альянса. Военный корабль был спущен на воду в 2009 году, а в 2010 году введен в эксплуатацию.
Напомним, что Балтийское море — внутриматериковый водоем, расположенный в Северной Европе. Балтийское море омывает берега России, Швеции, Польши, Литвы, Германии, Финляндии, Латвии, Эстонии и Дании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в главную морскую базу современной Украины — порт в Одессе — вошел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "Дональд Кук". На борту военного судна — больше полусотни боевых ракет, способных бить точно в цель на расстоянии двух тысяч километров.
Также "Правда.Ру" писала о том, что в Министерстве обороны Российской Федерации пообещали следить за американским эсминцем буквально каждую минуту. Сразу два российских военных корабля, отметили в оборонном отечественном ведомстве, будут постоянно "преследовать" эсминец Соединенных Штатов Америки "Дональд Кук".
Фото: mil. ru.
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