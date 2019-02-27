"Боинг" разработает боевой дрон с искусственным интеллектом

27 февраля стало известно о том, что австралийский филиал компании Boeing приступил к созданию военного беспилотника с искусственным интеллектом. Впервые беспилотник Loyal Wingman был представлен на аэрокосмической выставке Avalon в Мельбурне.

Представители компании рассказали, что внешне беспилотник будет напоминать истребитель. Его программное обеспечение позволит ему как самостоятельно выполнять боевые вылеты, так и действовать в паре с живым пилотом. Беспилотник сможет летать на расстояние до 3,7 тысяч километров и будет оснащен разными типами вооружения, в том числе средствами для радиоэлектронной борьбы.

"Сочетание острого ума человека и молниеносной реакции машины позволяет добиться удивительных результатов", — рассказал командующий Королевскими ВВС Австралии маршал авиации Лео Дэвис.

В компании утверждают, что планируют первый полет Loyal Wingman уже в 2020 году.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о новом российском беспилотнике концерна "Калашников", который по мнению западных военных экспертов может изменить лицо войны, как и его предшественник АК-47.

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