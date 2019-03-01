В пресс-службе Министерства обороны РФ рассказали о том, что за прошедшую неделю у границ России проводили воздушную разведку 18 иностранных самолетов. Военно-космические силы РФ три раза поднимали в воздух дежурные боевые истребители.
Основная задача, которая стояла перед пилотами — не допустить нарушения государственных границ России. В Минобороны подчеркнули, что со своей задачей ВКС РФ справились, госграницы нарушены не были.
Также была предоставлена информация по некоторым другим видам деятельности российской армии. Например, стало известно, что в вооруженных силах РФ было проведено более 9,6 тысяч практических мероприятий, свыше 190 летных испытаний, около 5,5 тысяч прыжков с парашютом.
Помимо этого, в представленной Министерством обороны инфографике оказались данные, касающиеся мероприятий по восстановлению мира в Сирии. Согласно опубликованным цифрам, в Сирию было доставлено свыше 4,3 тысяч медикаментов, а более 100 местных жителей получили медицинскую помощь.
Кроме того, в стране провели две гуманитарные акции. На свои места проживания удалось вернуться почти 6 тысячам беженцев.
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