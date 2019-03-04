Минобороны РФ заказало ракеты "Ангара" для пусков с "Восточного"

Российское Министерство обороны подписало договор с Центром Хруничева, в котором говорится о пусках тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5" с "Восточного". Согласно заключенному контракту, ракеты "Ангара-А5" будут запускаться с космодрома вплоть до 2025 года. Помимо этого, в договоре есть пункт, предусматривающий производство ракет-носителей такого же класса, предназначенных для запуска с "Плесецка" до 2022 года.
Отмечается, что запуск ракет "Ангара" с "Восточного" позволит выводить на орбиту гораздо более тяжелые спутники, чем в случае запуска с космодрома "Плесецк".
Напомним, что первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара" с "Плесецка" был произведен в 2014 году. Запуск второй ракеты должен быть осуществлен в декабре 2019. Известно, что именно для запуска данных ракет на космодроме "Восточный" специально построят отдельный пусковой комплекс. С него первый пуск будет произведен в 2023 году.
Стоит заметить, что многие эксперты назвали ракеты семейства "Ангара" самыми лучшими ракетно-космическими комплексами в мире. На данный момент в семейство входит 4 типа носителей — от самых легких до высокой грузоподъемности.
Фото: NASA
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