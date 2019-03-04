Министр обороны Германии озвучила "голубую мечту Запада"

Министр обороны Германии указала на опасность китайских ракет для России. С чего бы она так заботится о России? Свое мнение высказал эксперт Константин Блохин.

Глава Министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Focus, что "ракеты Вооруженных сил Китая несут непосредственную угрозу для Российской Федерации". "Точно так же, как и российские ракеты угрожают странам Европы". Именно поэтому, по словам дер Ляйен, Пекин нужно внести в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, "если уж Соединенные Штаты с Россией на двустороннем уровне не договорились по ракетам средней и меньшей дальности, то еще труднее будет туда включить Китай". Включение Китая, по словам эксперта, вызовет "эффект домино", потому что "Китай попросит, чтобы туда подключили Индию, Индия попросит, чтобы туда подключили Пакистан и так далее". Ракеты подобного класса по периметру России есть у многих государств, и это будет очень проблематично реализовать, отметил Константин Блохин.

"Высказывания о том, что китайские ракеты как-то угрожают России отражают голубую мечту Запада". — продолжил он. Она заключается в том, чтобы стравить между собой двух своих геополитических конкурентов — Россию и Китай, чтобы "они друг друга как бы ослабляли". "Сегодня это практически невозможно. Я думаю, что будут происходить и дальнейшие попытки эту мечту реализовать, будут всякие фейковые новости, что в Китае что-то планируется, Китай какие-то планы вынашивает", — сделал вывод эксперт.

Напомним, что первая версия ДРСМД была подписана Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в декабре 1987 года. Согласно данному договору, должны были быть ликвидированы все комплексы баллистических и крылатых ракет средней (1000 — 5500 километров) и меньшей (500 — 1000 километров) дальности. О своем решении об остановке участия в ДРСМД США заявили 1 февраля этого года. Россия ответила тем же 20 февраля.

Выступая на коллегии Минобороны России, Путин заявил, что ДРСМД для СССР стал фактически односторонним разоружением.

"Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были — и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение — одному Богу известно", — сказал Путин.

Президент сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что РФ будет зеркально реагировать на решения США по данному вопросу. Одним из таких ответов может стать размещение гиперзвуковых ракет "Циркон" на подводных лодках вблизи границ США.

Фото: pravda. ru

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