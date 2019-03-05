США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки заявил, что Вашингтон готов приступить к переговорам с Россией на тему контроля вооружения. С американской стороны прозвучало заявление о том, что США хотят идти мирным путем, эффективно контролируя вооружение, которое способствует безопасности страны.

Однако стоит отметить, что США считают Россию неготовой к принятию мер по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД). Именно США, которые, напомним, первыми заявили о приостановке соблюдения условий ДРСМД, обвиняют Кремль в нарушении данного договора.

Российский президент Владимир Путин 4 марта подписал новый приказ, согласно которому Россия, как и Штаты, прекращает соблюдать правила, установленные ДРСМД. Здесь мнение российского лидера довольно категорично. Он заявил, что на любые решения США, которые непосредственно касаются соблюдения условий ДРСМД, Россия будет реагировать «зеркально и асимметрично».

Напомним, что ДРСМД был подписан ещё в 1987 году. Согласно договору, Россия и США должны были ликвидировать ракеты средней и меньшей дальности, однако, как показала практика, этого не произошло. Договор не раз переписывался, в него вносились изменения, а теперь Россия и США вовсе решили прекратить следовать правилам, прописанным в нем. Но, как в недавнем интервью отметил глава российского правительства Дмитрий Медведев, Россия старается придерживаться мирного пути и призывает США и страны Европы к конструктивному обсуждению сложившейся ситуации.

Фото: Pravda.ru

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