США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки заявил, что Вашингтон готов приступить к переговорам с Россией на тему контроля вооружения. С американской стороны прозвучало заявление о том, что США хотят идти мирным путем, эффективно контролируя вооружение, которое способствует безопасности страны.
Однако стоит отметить, что США считают Россию неготовой к принятию мер по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД). Именно США, которые, напомним, первыми заявили о приостановке соблюдения условий ДРСМД, обвиняют Кремль в нарушении данного договора.
Российский президент Владимир Путин 4 марта подписал новый приказ, согласно которому Россия, как и Штаты, прекращает соблюдать правила, установленные ДРСМД. Здесь мнение российского лидера довольно категорично. Он заявил, что на любые решения США, которые непосредственно касаются соблюдения условий ДРСМД, Россия будет реагировать «зеркально и асимметрично».
Напомним, что ДРСМД был подписан ещё в 1987 году. Согласно договору, Россия и США должны были ликвидировать ракеты средней и меньшей дальности, однако, как показала практика, этого не произошло. Договор не раз переписывался, в него вносились изменения, а теперь Россия и США вовсе решили прекратить следовать правилам, прописанным в нем. Но, как в недавнем интервью отметил глава российского правительства Дмитрий Медведев, Россия старается придерживаться мирного пути и призывает США и страны Европы к конструктивному обсуждению сложившейся ситуации.
Фото: Pravda.ru
Читайте также:
Выход из ДРСМД: кому нужна война?
США готовится к войне с Россией
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.