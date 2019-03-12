Польша захотела купить у США истребители F-35

Действующий президент Польши Анджей Дуда дал интервью радиостанции Щецин, в котором рассказал, что на данный момент ведутся переговоры с Соединенными Штатами Америки по поводу закупки современнейших истребителей F-35. Также польский лидер подчеркнул, что ранее разговоры о покупке боевых самолетов пятого поколения уже заходили.
Немногим ранее с польской стороны уже звучали заявления о том, что закупка F-35 может состояться до 2026 года. На данный момент Военно-воздушные силы Польши используют как истребители российского производства (Су-22 и МиГ-29), так и F-16, которые производятся в США.
Напомним, что истребитель-бомбардировщик F-35 — это малозаметный многофункциональный боевой самолет пятого поколения. Испытательный полет самолет прошел еще в 2012 году, однако на вооружение ВВС США был поставлен только четыре года спустя — 2 августа 2016 года. При этом эксплуатируют данный истребитель не только в Америке, но и в Великобритании, Австралии, Израиле, Японии, Италии и ряде других стран. На данный момент произведено более 370 таких бомбардировщиков.
Фото: Pravda. Ru
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