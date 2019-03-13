Военные США потратили 53 миллиарда долларов на крабов и лобстеров

Финансовые эксперты проанализировали денежные траты военных Соединенных Штатов Америки за последние несколько лет. Вывод оказался довольно интересным.

Отмечается, что различные американские ведомства намеренно спускают деньги в конце каждого финансового года. Зачем? Очень просто. Это делается с целью недопущения сокращения бюджета в следующем финансовом году.

Таким образом многие департаменты, опасаясь сокращения финансирования, показывают, что существующие объемы используются в полной мере и снижение материальной поддержки недопустимо. Чтобы реализовать свой замысел, руководители финансовых отделов ведомств «экстренно» начинают приобретать самые дорогостоящие вещи: продукты, оргтехнику, мебель и многое другое.

Например, за одну только последнюю неделю сентября прошлого года американские военные показали расходы больше, чем за весь август. Отмечается, что речь идет о сумме почти в 53 млрд долларов.

В списке необходимых ведомству продуктов, кстати, есть довольно интересные пункты. Так, военные не смогли обойтись без лобстеров и омаров, стейков, клинового сиропа и меда. Помимо этого, в списке закупок числятся снежный и камчатский крабы, к которым дополнительно заказали соус из белого шоколада.

Фото: Pravda.Ru

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