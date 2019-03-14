В России запатентован летающий автомат для уничтожения беспилотников

Российские конструкторы запатентовали новую версию беспилотника, оборудованную автоматом. Заявление на получение патента было опубликовано Федеральным институтом промышленной собственности.

Отмечается, что новую разработку запатентовали представители акционерного общества "Алмаз-Антей". К патенту разработчики приложили и несколько довольно интересных изображений, на которых можно увидеть беспилотный аппарат, на котором закреплено автоматическое огнестрельное оружие.

В интернете один из пользователей подметил, что оружие, показанное в патенте, напоминает гладкоствольный карабин "Вепрь 12", снаряжающийся боеприпасами 12-го калибра. Помимо этого, оружие оборудовано электронным спусковым механизмом и магазином коробчатого типа, вмещающим 10 патронов.

Таким образом, беспилотник сможет преследовать свою цель, производя выстрелы в автоматическом режиме. Даже в том случае, если цель не будет поражена, можно будет продолжить преследование, не корректируя курс дополнительно.

Стоит отметить, что такой аппарат публике представлен впервые. Ранее подобных разработок не было ни в России, ни в других государствах.

Фото: Соцсети

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