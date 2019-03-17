В России создадут фрегаты под ракеты "Калибр" и "Циркон"

В России приступили к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, на которых будут размещены до 48 крылатых ракет "Калибр", а также гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова своего источника в оборонно-промышленном комплексе.
Новые фрегаты получат единую автоматизированную систему управления огнем из всех средств поражения на корабле: артиллерийских, зенитно-ракетных, противокорабельных, противолодочных и радиоэлектронных. Это позволит значительно повысить боевую эффективность фрегатов. Планируется значительно увеличить водоизмещение новых кораблей - до 7 тысяч тонн.
На данный момент в состав ВМФ России входит единственный фрегат проекта 22350 "Адмирал Горков". Второй фрегат этого проекта "Адмирал Касатонов" проходит ходовые испытания. Еще два корабля проекта 22350 "Адмирал Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" пока только строятся. Все фрегаты проекта 22350 могут нести до 16 крылатых ракет типа "Калибр", их водоизмещение не превышает 4,5 тысяч тонн.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам официального представителя ОПК России, уже под конец этого года с новейшего ракетного фрегата "Адмирал Горшков" собираются запустить гиперзвуковую ракету российского производства "Циркон". Запуск этой ракеты с военного морского судна будет первым. Пока "Циркон" прошел испытания только на специальных береговых стендах.
Читайте также: "Петр Великий" получит гиперзвуковые ракеты "Циркон"
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Разделение мусульман на шиитов и суннитов восходит к ранней истории ислама. Сразу после смерти пророка Мухаммада в VII веке возник спор о том, кто должен возглавить мусульманскую общину в Арабском халифате. Часть верующих выступала за выборных халифов, а другие - за права любимого зятя Мухаммеда Али ибн Абу Талиба. Так впервые разделился ислам.
Кремль намерен привлечь в страну как можно больше русскоязычных мигрантов. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.
Например, указывают эксперты, российский сельскохозяйственный сектор растет и крепнет.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.