С фрегата "Адмирал Горшков" запустят гиперзвуковую ракету "Циркон"

Как сообщил официальный представитель ОПК России, уже под конец этого года с новейшего ракетного фрегата "Адмирал Горшков" собираются запустить гиперзвуковую ракету российского производства "Циркон". Отметим, что данный запуск этой ракеты с военного морского судна будет первым. Пока "Циркон" прошел испытания только на специальных береговых стендах.

Военные эксперты заявляют, что ни одна современная система ПРО не сможет осуществить перехват новой российской ракеты. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что "Циркон" сможет разгоняться почти до девяти махов, а максимальное расстояние, которое сможет преодолеть гиперзвуковая ракета, достигает порядка 1 000 километров.

Особенностью данной ракеты является то, что она может наносить сокрушительные удары как по целям на воде, так и по позициям потенциального противника на суше. Отмечается, что "Циркон" можно запускать с уже разработанных подводных лодок и кораблей.

Использовать новую крылатую ракету в паре с фрегатом "Адмирал Горшков" выгодно еще и потому, что на российском военном корабле уже установлена новейшая станция "Филин", создающая сильные визуально-оптические помехи.

Ранее мы сообщали о том, что над военным фрегатом "Адмирал Горшков" пролетел американский патрульный самолет P-8A Poseidon, снизившийся до 160 метров.

Фото: Pravda.Ru

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