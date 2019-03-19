Южная Корея обвинила КНДР в ядерной активности

Глава Минобороны Южной Кореи Чон Ген Ду заявил, что северокорейское правительство продолжает повышать ядерную активность. Отмечается, что проявлять большую инициативу в данном вопросе власти Северной Кореи начали после того, как второй саммит с Соединенными Штатами Америки не дал никаких конкретных результатов.

Министру нацбезопасности Республики Корея задали вопрос о том, действительно ли в КНДР продолжают развивать ядерную программу. Сообщается, что Ген Ду и на это ответил утвердительно.

Однако стоит отметить, что чиновник ушел от официальных обвинений в сторону правительства КНДР. А выводы, о которых идет речь, скорее всего, сделаны на основании разведывательных данных и информации, полученной со спутниковых снимков.

А вот руководитель департамента внешней политики Ким До Гюн вполне открыто высказал свое мнение, заявив, что Северная Корея нарушает все ранее подписанные соглашения, касающиеся предотвращения вооруженных конфликтов на демилитаризованной территории.

Ранее мы писали о том, что власти Северной Кореи начали восстанавливать один из своих ракетных полигонов, который в августе 2018 года пообещали демонтировать.

Фото: Pravda. Ru

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