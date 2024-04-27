Сводка с фронта: "Кинжалы" уничтожают ТЭС Украины, самый массированный налёт на Кубань

Враг бежит из села Бердычи, ракетный удар по объектам на Украине

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Представляем военную сводку на субботу, 27 апреля.

Донецкое направление

В Красногоровке штурм завода огнеупорных материалов был результативным, сейчас там развевается российский флаг, проходит зачистка. Этот завод был мощным укрепрайоном, теперь боевики ВСУ заняли позиции в высотных домах у восточной части. Если от завода армия РФ пойдёт зачищать малоэтажные северные окраины, то эта зона будет в котле.

В село Георгиевка российская группировка двигается вдоль центральной улицы, и даже закрепилась в школе, продавливает оборону националистов. К западу от села Новомихайловка российская армия вошла в посёлок Парасковиевка и взяла под контроль треть населённика.

Авдеевское направление

Здесь продолжает развиваться ситуация вокруг Очеретино. ВС РФ продвинулись к Прогрессу — следующему населённому пункту на автотрассе в сторону Покровска, на данный момент там подтягиваются фланги. Освобождена Новобахмутовка и уже скоро падёт Соловьёво. Также бойцы русской армии вышли в тыл бандеровцев в Бердычах — неонацисты отвели силы на запад.

С мест сообщается, что выбита армия Украины и из Семёновки.

Российские воины прошли на запад ещё один километр и отсюда выйдут в тыл врага в Уманском. На северных флангах — у Новокалиново ВСУ пока ещё сражаются. ВС РФ обходят посёлок с востока и двигается к Керамика. От Очеретино российская армия двигается к селу Архангельское. Ближайшая перспектива для противника — полукотёл.

С Артёмовского направления особых изменений нет. На флангах продолжаются активные боевые действия — в районах Клещеевки, Богдановки и к западу от села Красное (Ивановское). Активны ВКС России и артиллеристы — они наносят удары бьют по позициям неприятеля в городе Часов Яр и объектам снабжения националистов в Константиновке.

Террористические удары Киева

Сегодня ночью украинская террористическая власть нанесла самый массированный удар беспилотниками по Краснодарскому краю. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили над Кубанью 66 украинских дронов, ещё два БПЛА были уничтожены над Крымом.

Как сообщается, около 04:00 ВСУ нанесли удары по Кущёвскому, Славянскому и Северскому районам. Обломки одного из дронов рухнули на Славянском НПЗ. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание на площади 5 кв. м. ликвидировано сотрудниками МЧС.

Тылы Украины

Российская армия сегодня ночью нанесла массированный комбинированный удар по военной инфраструктуре Украины. В небо поднимались МиГ-31К с гиперзвуковыми "Кинжалами", а также стратегические ракетоносцы Ту-95 с крылатыми ракетами.

Ракеты ударили по разным областям Незалежной.

"Кинжалы курсом на Центр Украины. Кинжалы идут через Хмельницкую область. Кинжалы уже в Тернопольской. Кинжал в Ивано-Франковской области. Скоростная цель в Винницкой области. Скоростная цель в Житомирской области курсом на Запад", — разгоняли панику украинские паблики.

Утром враг подтвердил поражения ТЭС (тепловые электростанции) в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Всего сообщается о прилётах по четырём электростанциям.

"Серьёзно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки", — сообщили в ДТЭК Украины.

Днём боевая авиация продолжала бить по транспортной инфраструктуре: уничтожен логистический центр в Балаклее Харковской области — разбиты военная техника и подразделения ВСУ, выехавшие по ротации. В Черкасской области удар пришёлся на вагонное депо.