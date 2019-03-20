Американские эксперты не выявили активности на космодроме Сохэ в КНДР

Военные эксперты из CSIS (Цент стратегических и международных исследований) рассказали о том, что на базе Сохэ, расположенной в КНДР, никакой активности замечено не было.
Исследователи опубликовали доклад, из которого следует, что на базе действительно проводятся некоторые ремонтные работы, однако серьезного повышения активности в марте не фиксировалось.
Недавно власти Южной Кореи заявили, что на космодроме сильно повысилась активность. По данным разведки, на космодром доставили тяжелую технику и множество строительных материалов. Отмечалось, что военнослужащие занимаются восстановлением и модернизацией стартовой площадки для ракет и ремонтом испытательного комплекса вертикального двигателя.
Судя по опубликованной ранее информации, такие выводы были сделаны благодаря снимкам, полученным со спутников. Восстановительные работы, о которых идет речь, якобы начались в период с 16 февраля по 3 марта.
Официальные представители Госдепа Соединенных Штатов Америки заявили, что будут требовать от властей Северной Кореи объяснений по данному вопросу. Тогда действующий президент США Дональд Трамп сказал, что если данные подтвердятся, то он сильно разочаруется в северокорейском лидере Ким Чен Ыне.
Фото: Pravda. Ru
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