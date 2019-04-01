На юге РФ стартовали крупномасштабные военные учения

Как сообщают представители Министерства обороны РФ, в южной части Российской Федерации начались крупномасштабные военные учения. Отмечается, что учебная тревога одновременно прозвучала в Республике Крым, Дагестане, Северной Осетии и Ростовской области.
Известно, что участие в военных учениях принимают военнослужащие из нескольких подразделений, в том числе соединения береговой обороны Черноморского флота.
Помимо этого, на время учений военнослужащим была выдана различная боевая техника — всего 1 200 единиц. В ходе тренировочных боев солдатам предстоит использовать танки, артиллерию и различную бронетехнику.
Также сообщается, что для проведения масштабных военных учений были привлечены Военно-воздушные силы России. По тревоге в воздух подняли 40 боевых самолетов и вертолетов.
В пресс-службе ЮВО (Южный Военный округ) рассказали, что учения будут проходить довольно длительное время — почти неделю. Всего участие в них примут порядка 6 000 военнослужащих, которым на протяжении всех семи дней предстоит отражать атаки со стороны условного противника.
Фото: Pravda. Ru
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