США требуют от Хафтара остановить наступление на Триполи

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео выступил с официальным заявлением, в котором потребовал от Халифы Хафтара остановить наступательную операцию на Триполи.

Помпео подчеркнул, что США сильно обеспокоены происходящим возле Триполи. Помимо этого, Штаты хотят остановить военное наступление, призывая окончить агрессивные боевые действия против столицы Ливии.

По мнению представителя Соединенных Штатов, решить возникший конфликт можно исключительно политическими методами, а вооруженное столкновение только усугубит ситуацию. По словам Помпео, действия Хафтара могут нанести вред не столько ливийскому правительству, сколько мирным гражданам, поэтому решить вопрос диалогом крайне необходимо.

Напомним, что недавно Вооруженные силы США приняли решение о выводе военнослужащих с территории Ливии, поскольку ситуация в стране начала обостряться. Однако Пентагон продолжит наблюдение за обстановкой и, если это будет необходимо, вновь возобновит военное присутствие в Ливии.

Фото: Pravda. Ru

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