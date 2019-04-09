Порошенко заявил, что Украина создала ракеты, дальность которых больше 1000 километров

Украинский лидер Петр Порошенко дал интервью телеканалу IC-TV, в котором рассказал, что теперь вооруженные силы Украины имеют в своем арсенале боевые ракеты, которые могут преодолевать расстояние больше 1 000 километров.

По словам президента, ракета успешно завершила испытания, доставив 150 килограмм боевой нагрузки на расстояние свыше 1 000 километров. Также Порошенко подчеркнул, что это целиком украинская разработка и теперь военнослужащие армии Украины будут учиться эффективно применять новое вооружение.

Помимо этого, президент Украины добавил, что теперь ВСУ могут уничтожать малые и средние корабли потенциального противника — на дистанции до 300 километров.

Также украинские инженеры и конструкторы поработали над новой системой залпового огня, которую назвали "Ольха". Отмечается, что если раньше на вооружении стояли только "Смерчи" и "Ураганы" (которые были созданы, кстати, еще в Советском Союзе), стреляющие на расстояние до 70 км, то новый комплекс может вести эффективный огонь на дистанцию в 125-140 километров.

Фото: Pravda. Ru

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