США угрожают Египту введением санкций из-за покупки истребителей у РФ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео выступил с довольно серьезным заявлением. По словам политика, США могут начать вводить санкции против египетского правительства, а причиной тому служит контракт о поставке истребителей, недавно подписанный между Египтом и Российской Федерацией.
Помпео подчеркнул, что принять решение о применении санкций Вашингтон может вполне законно — для этого существует закон "О противодействии противникам Америки через санкции".
Также секретарь отметил, что египетские власти сообщили о полном понимании происходящего со своей стороны. В США надеются, что Египет "одумается" и перестанет покупать истребители у Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Египет и Россия подписали контракт почти на два миллиарда долларов. Согласно подписанному документу, РФ должна поставить военно-воздушным силам Египта больше двадцати боевых самолетов Су-35. Однако здесь стоит заметить, что пока никаких официальных данных по этому вопросу нет, поэтому не совсем ясно, почему в США уже начали говорить о введении санкций.
Фото: Pravda. Ru
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