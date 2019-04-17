В Санкт-Петербурге занялись разработкой подлодки пятого поколения

Официальный представитель Петербургского морского бюро "Малахит" рассказал о том, что инженеры организации начали работать над новейшей подводной лодкой пятого поколения. Пока она известна под кодовым названием "Лайка".

Источник в ОПК рассказал, что в конце прошлого года в "Малахите" успешно завершили работы по разработке проекта "Хаски" — это внешний облик современной атомной субмарины пятого поколения.

Как только разработка была одобрена в Министерстве обороны Российской Федерации, в морском бюро начали заниматься проектом "Лайка". На данный момент ведутся работы по строительству новейшей многоцелевой подводной лодки. Пока информации о технических характеристиках нет никакой, однако есть вероятность, что вооружить субмарину решат российскими "Цирконами".

Возможно, новая подлодка будет модульной, а в общую систему управления интегрируют искусственный интеллект. Но пока, как сообщает источник, рано говорить о точных характеристиках, поскольку они будут представлены только после завершения опытно-конструкторских работ.

Фото: Pravda. Ru

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