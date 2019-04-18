В Северной Корее испытали новое тактическое управляемое оружие

Официальные представители оборонного ведомства Северной Кореи рассказали о том, что на территории государства были проведены испытания нового тактического управляемого оружия. Соответствующие данные распространило и северокорейское издание "Ренхап".
Испытания проходили под руководством Академии национальной обороны КНДР. В процессе военнослужащие отработали разные способы ведения огня по целям. Отмечается, что следил за испытаниями лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
По словам главы КНДР, новая разработка значительно укрепит армию государства. Ким Чен Ын подчеркнул, что Северная Корея будет продолжать нормализацию военного производства, производя все новые и новые виды вооружения.
Ранее мы сообщали о том, что Ким Чен Ын без предупреждения посетил одну из военных баз Северной Кореи. По приказу главы государства в воздух поднялись несколько истребителей, которые продемонстрировали различные боевые маневры, взлет и посадку. Северокорейский лидер отметил, что пилоты находятся в отличной форме и обладают поистине великолепными навыками.
Фото: Pravda.Ru
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