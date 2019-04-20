Эксперт пояснил присутствие французских военных в Эстонии

Французское командование направило военнослужащих и боевую технику в Эстонию. В эстонском городе Тапа, который расположен в 130 километрах от российской границы будут находится около 300 французских военных и 20 единиц техники.



Танки НАТО провели учения вблизи российских границ...

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о переброске французских военных в Эстонию железной дорогой. В составе дивизии будут находиться военнослужащие из 2-й бригады французской армии и бойцы из Французского иностранного легиона. Отмечается, что войска перебрасывают в рамках задачи Североатлантического альянса по наращиванию военной мощи в государствах Балтии.

Объяснить назначение французских военных в Эстонии, тем более, вблизи российской границы "Правда.Ру" попросила главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.

Он объяснил, что французские военные прибыли в Эстонию на очередные учения, которые проводит НАТО. Вероятным противником Североатлантического блока выступает Российская Федерация.

Игорь Коротченко отметил, что малочисленность французских войск не отображает реальное присутствие войск НАТО в регионе, поскольку при возникновении реальной угрозы в регионе будет развернута полноценная группировка альянса.

По мнению Игоря Коротченко, российским штабам необходимо отслеживать все действия противника вблизи границы, определять их смысл, задач, а также направления и проводить мероприятия военного порядка для парирования вероятной угрозы.

Эксперт отметил, что Россия не собирается воевать с НАТО, однако излишняя любопытность и агрессия со стороны блока вынуждают Россию проводить оборонительные мероприятия.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о масштабных учениях НАТО в Черном море, которые завершились 13 апреля.

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