Британский разведывательный корабль обнаружили в Черном море

Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря в субботу, 20 апреля.



ВМС США назвали причину нахождения их корабля...

По данным турецкого информационного портала Bosphorus Observer, который отслеживает все прохождения судов через пролив Босфор, военное судно движется в северном направлении.

HMS Echo не в первый раз заходит в Черное море, ранее он был замечен там в декабре прошлого года. Британский разведывательный корабль предназначен для ведения разведывательных операций. Он может предавать информацию в режиме реального времени.