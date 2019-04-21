Британский разведывательный корабль обнаружили в Черном море

Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря в субботу, 20 апреля.
По данным турецкого информационного портала Bosphorus Observer, который отслеживает все прохождения судов через пролив Босфор, военное судно движется в северном направлении.
HMS Echo не в первый раз заходит в Черное море, ранее он был замечен там в декабре прошлого года. Британский разведывательный корабль предназначен для ведения разведывательных операций. Он может предавать информацию в режиме реального времени.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?