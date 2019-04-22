Сотрудники российской военной полиции нашли в Сирии танк по карте боевиков

В сирийском городе Дума сотрудниками военной полиции Российской Федерации была найдена карта, на которой боевики отметили основные позиции антиправительственной организации "Джейш аль-Ислам".
Официальный представитель военной полиции РФ пояснил, что сотрудники российского ведомства занимались патрулированием города, когда к ним подошел человек и рассказал о том, что обрушилось одно из зданий.
Осматривая обрушенную конструкцию, сотрудники нашли туннель, в котором позднее и был обнаружен сохранившийся аэрофотоснимок с пометками. Позднее стало понятно, что отметки означали позиции, на которых дислоцируются террористы.
Было решено проверить позиции, в результате чего сотрудники военной полиции нашли танк Т-62, артиллерийская часть и боекомплект которого оказались в рабочем состоянии. Помимо этого, был обнаружен еще и тайник с боеприпасами. Отмечается, что боевую машину решено передать сирийским войскам для восстановления, а найденные боеприпасы будут уничтожены.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Кому выгодно перемирие в Сирии?
Ираку до Сирии осталось три шага
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?