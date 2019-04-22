Сотрудники российской военной полиции нашли в Сирии танк по карте боевиков

В сирийском городе Дума сотрудниками военной полиции Российской Федерации была найдена карта, на которой боевики отметили основные позиции антиправительственной организации "Джейш аль-Ислам".

Официальный представитель военной полиции РФ пояснил, что сотрудники российского ведомства занимались патрулированием города, когда к ним подошел человек и рассказал о том, что обрушилось одно из зданий.

Осматривая обрушенную конструкцию, сотрудники нашли туннель, в котором позднее и был обнаружен сохранившийся аэрофотоснимок с пометками. Позднее стало понятно, что отметки означали позиции, на которых дислоцируются террористы.

Было решено проверить позиции, в результате чего сотрудники военной полиции нашли танк Т-62, артиллерийская часть и боекомплект которого оказались в рабочем состоянии. Помимо этого, был обнаружен еще и тайник с боеприпасами. Отмечается, что боевую машину решено передать сирийским войскам для восстановления, а найденные боеприпасы будут уничтожены.

Фото: Pravda.Ru

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