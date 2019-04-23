Спецслужбы Индии и США знали о готовящихся терактах в Шри-Ланке

Правительство Шри-Ланки получало предупреждение об опасности терактов от спецслужб Индии и США. Об этом заявил министр экономических реформ Шри-Ланки Харша де Силва в эфире телеканала CNN.
Министр рассказал, что незадолго до серии терактов от США и Индии пришли уведомления о том, что на островном государстве готовится "что-то ужасное". По словам министра, премьер-министр Шри-Ланки специально держал эту информацию в тайне от чиновников.
По мнению министра, серия терактов показывает не "неспособность спецслужб острова реагировать на скрытую угрозу", а "нежелание властей адекватно реагировать на опасность".
Напомним, 21 апреля на острове Шри-Ланка произошла самая большая в истории страны серия терактов. Погибло около 290 человек, еще 500 оказались ранены.
Ранее "Правда.Ру" публиковала памятку для туристов, в которой собрана вся информация, которую нужно усвоить путешественнику перед поездкой на Шри-Ланку.
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