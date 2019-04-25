Режим перемирия в трех провинциях Сирии нарушен боевиками

Глава Центра по примирению сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил о том, что на территории трех сирийских провинций (Латакия, Идлиб и Алеппо) был зафиксирован очередной акт агрессии со стороны боевиков. По словам чиновника, незаконные вооруженные бандформирования вновь нарушили режим прекращения огня.
Купчишин подчеркнул, что на этот раз боевики нанесли ракетный удар по городам Сабикия, Сараф и Джубб-Эль-Мгара. На данный момент информации о разрушениях и жертвах обстрела не сообщается.
Также в российском Центре по примирению сторон рассказали о том, что правительство Сирии продолжает амнистировать граждан, которые уклонились от несения службы в армии. Сейчас, судя по предоставленным данным, амнистированы более 57 тысяч сирийцев.
Ранее Виктор Купчишин выступил с заявлением о том, что зарубежные СМИ сняли постановочный фильм о гибели семьи в Сирии в результате применения химического оружия. Купчишин назвал это очередной попыткой боевиков дестабилизировать ситуацию в Сирии.
Фото: Pravda.Ru
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