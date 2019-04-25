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Источник Правда.Ру

Режим перемирия в трех провинциях Сирии нарушен боевиками

Силовые структуры » Министерство обороны

Глава Центра по примирению сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил о том, что на территории трех сирийских провинций (Латакия, Идлиб и Алеппо) был зафиксирован очередной акт агрессии со стороны боевиков. По словам чиновника, незаконные вооруженные бандформирования вновь нарушили режим прекращения огня.

Режим перемирия в трех провинциях Сирии нарушен боевиками. 403568.jpeg

Купчишин подчеркнул, что на этот раз боевики нанесли ракетный удар по городам Сабикия, Сараф и Джубб-Эль-Мгара. На данный момент информации о разрушениях и жертвах обстрела не сообщается.

Также в российском Центре по примирению сторон рассказали о том, что правительство Сирии продолжает амнистировать граждан, которые уклонились от несения службы в армии. Сейчас, судя по предоставленным данным, амнистированы более 57 тысяч сирийцев.

Ранее Виктор Купчишин выступил с заявлением о том, что зарубежные СМИ сняли постановочный фильм о гибели семьи в Сирии в результате применения химического оружия. Купчишин назвал это очередной попыткой боевиков дестабилизировать ситуацию в Сирии.

Фото: Pravda.Ru

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