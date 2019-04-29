Россия подарит Кубе пять новейших автозаков

ФСИН передаст безвозмездно Кубе пять автозаков, презентованных в апреле. Обновленные модели автозаков оснащены кондиционерами и биотуалетами. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко.
Максименко пояснил, что речь идет об автомобилях, которые ранее презентовала ФСИН журналистам. Это специально разработанный транспорт на базе Lada Argus. Спецтранспорт предназначен для транспортировки матерей с малолетними детьми, а также для перевозки инвалидов. Машины оснащены детскими автокреслами, и оповещающими надписями "В машине ребенок".
"Мы используем этот транспорт, чтобы отвозить детей в медучреждения, либо для посещения различных развлекательных мероприятий. Например, в цирки, или парки", - пояснила замначальника медуправления ФСИН Ирина Ларионова.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении ФСИН не запрещать йогу в СИЗО, несмотря на жалобу Мизулиной.
Читайте также:
ФСИН: пожизненно осужденные живут дольше остальных заключенных
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.