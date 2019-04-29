Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия подарит Кубе пять новейших автозаков

Силовые структуры » МВД

ФСИН передаст безвозмездно Кубе пять автозаков, презентованных в апреле. Обновленные модели автозаков оснащены кондиционерами и биотуалетами. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко.


Как наказывают сотрудников ФСИН и пытки и убийства заключенных. Справка Дождя / Новости от 23.07.2018 21:24

Максименко пояснил, что речь идет об автомобилях, которые ранее презентовала ФСИН журналистам. Это специально разработанный транспорт на базе Lada Argus. Спецтранспорт предназначен для транспортировки матерей с малолетними детьми, а также для перевозки инвалидов. Машины оснащены детскими автокреслами, и оповещающими надписями "В машине ребенок".

"Мы используем этот транспорт, чтобы отвозить детей в медучреждения, либо для посещения различных развлекательных мероприятий. Например, в цирки, или парки", - пояснила замначальника медуправления ФСИН Ирина Ларионова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении ФСИН не запрещать йогу в СИЗО, несмотря на жалобу Мизулиной.

Читайте также:

ФСИН: пожизненно осужденные живут дольше остальных заключенных

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы Куба ФСИН Россия автозак спецтранспорт
Обсудить
Актуальная аналитика
Воспитание
Как "сломать" ребенка? Послать на конкурс "Голос.Дети"
Авто
Mazda3 хетчбэк VS седан: как правильно выбрать автомобиль
Православие
Пасха не заканчивается, она продолжается
Новости Все >
Нелегалы рвутся в США из-за экономических достижений - Трамп
Олег Знарок возглавил хоккейный "Спартак"
Российские корабли прибыли на учения в Китай
В Тольятти четверо депутатов-коммунистов оказались за чертой бедности
Отца полковника Захарченко приговорили к четырем кодам колонии
Югорского оппозиционера пытаются лишить мандата депутата
Российские семьи с детьми получат ипотеку под 5%
Признавшийся в любви к "ЕР" депутат ЛДПР перешел в партию власти
Две самбистки подрались после турнира во Владивостоке. Видео
Песков: Россия облегчает жизнь жителям Донбасса, чего сейчас не делает Киев
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Православие
Великая суббота - день покоя

На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.

Великая суббота - день покоя
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Российский шоу-бизнес
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Силовые структуры
Stern: субмарина "Белгород" позволит России доминировать в подводном мире
Новости Украины
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Новости Украины
Вице-спикер Рады потребовала отменить указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР

По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.

Вице-спикер Рады потребовала отменить указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР
Путин сообщил о планах упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Политика. Новости и аналитика
Путин сообщил о планах упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Новости Украины
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Евросоюз
Немецкие депутаты разработали стратегию прекращения войны в Донбассе
Новости Украины
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт

Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.

Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Первый канал усомнился в победе дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"
Российский шоу-бизнес
Первый канал усомнился в победе дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"
Силовые структуры
Stern: субмарина "Белгород" позволит России доминировать в подводном мире
Путешествия
Француз, пересекающий Атлантику в бочке, завершает свое путешествие
Любовь Степушова Как "сломать" ребенка? Послать на конкурс "Голос.Дети" Любовь Степушова Рустем Сафронов США вновь нападают на Кубу Рустем Сафронов Игорь Буккер Фанаты Death Metal - добрейшие люди Игорь Буккер
Комментарии
ЦБ РФ ввел лимиты на денежные переводы в Казахстан, Киргизию, Вьетнам и Китай
Эксперт пояснил, почему американцы дискредитируют "Посейдоны"
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после аварии
Масштабные учения НАТО начнутся в Эстонии 29 апреля
Пригожин: дочь Алсу победила в конкурсе благодаря поклонникам матери
Пригожин: дочь Алсу победила в конкурсе благодаря поклонникам матери
Для россиян действует лимит на денежные переводы с Казахстаном, Киргизией, Вьетнамом и Китаем
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Кравчук: негатив в адрес Зеленского - это неуважение к украинскому народу
МВД захотело получить доступ к медданым "представляющих опасность" пациентов
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
МВД захотело получить доступ к медданым "представляющих опасность" пациентов
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Несетевые магазины ожидает массовое закрытие
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Большинство россиян не интересовались президентскими выборами на Украине
Милонов призвал сократить рабочее время зимой для повышения КПД
Начальник тюрьмы Гуантанамо уволен после внутреннего расследования
Большинство россиян не интересовались президентскими выборами на Украине
История и современность Все >
Мужчина, совершивший одно из самых ужасных преступлений в США, казнен
Мужчина, совершивший одно из самых ужасных преступлений в США, казнен
Александр Невский: новгородский князь, победивший шведских и немецких захватчиков
Александр Невский: новгородский князь, победивший шведских и немецких захватчиков
Российские корабли прибыли на учения в Китай
Российские корабли прибыли на учения в Китай
Отца полковника Захарченко приговорили к четырем кодам колонии
Отца полковника Захарченко приговорили к четырем кодам колонии
Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
Россия подарит Кубе пять новейших автозаков
Россия подарит Кубе пять новейших автозаков
Как Румыния полностью выплатила долги - а через год Чаушеску расстреляли
Как Румыния полностью выплатила долги - а через год Чаушеску расстреляли
Единство мнений: почему Петр I и Карл XII не доверяли запорожцам
Единство мнений: почему Петр I и Карл XII не доверяли запорожцам
По всей стране могут закрыться маленькие магазины "у дома"
По всей стране могут закрыться маленькие магазины "у дома"
Россиянам перестала быть интересна Украина
Россиянам перестала быть интересна Украина
Домашнее Все >
Правильно ли белить деревья весной?
Деревья и кустарники
Правильно ли белить деревья весной?
Весеннее "питание" плодовых деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Весеннее "питание" плодовых деревьев и кустарников
Весенний уход за дачным газоном
Ландшафтный дизайн
Весенний уход за дачным газоном
Способ посадки помидоров с гарантированным урожаем
Советы
Способ посадки помидоров с гарантированным урожаем
Когда и чем опрыскивать плодовые деревья весной?
Деревья и кустарники
Когда и чем опрыскивать плодовые деревья весной?
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Плодовые
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
В США разработали первого самоуправляемого робота-хирурга
В США разработали первого самоуправляемого робота-хирурга
Американские специалисты рассказали, чем полезна тишина
Американские специалисты рассказали, чем полезна тишина
Мария Кожевникова рассказала, что значит быть матерью
Мария Кожевникова рассказала, что значит быть матерью
Стас Михайлов пришел на юбилей в странном костюме
Стас Михайлов пришел на юбилей в странном костюме
Женский гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Мужские имена, которые отталкивают женщин
Мужские имена, которые отталкивают женщин
Простые советы помогут быстро снять напряжение и успокоиться
Простые советы помогут быстро снять напряжение и успокоиться
Секс по дружбе или пять важных правил для друзей с привилегиями
Секс по дружбе или пять важных правил для друзей с привилегиями
Россиян ожидает поголовная диспансеризация
Россиян ожидает поголовная диспансеризация
Гороскоп здоровья с 29 апреля по 5 мая
Гороскоп здоровья с 29 апреля по 5 мая
Мужское Все >
Ученые поняли, откуда взялась Несси
Ученые поняли, откуда взялась Несси
Интересные факты из жизни морского нетопыря
Интересные факты из жизни морского нетопыря
Как оформить интерьер обеденной зоны на кухне?
Как оформить интерьер обеденной зоны на кухне?
Как создать уют в спальне: советы дизайнеров
Как создать уют в спальне: советы дизайнеров
Хитрые маркетинговые ходы, или Как супермаркеты заставляют людей покупать
Хитрые маркетинговые ходы, или Как супермаркеты заставляют людей покупать
Как оформить квартиру в морском стиле?
Как оформить квартиру в морском стиле?
Три преимущества барной стойки
Три преимущества барной стойки
Как появился и развивался футбол
Новости спорта
Как появился и развивался футбол
Кето-диета полезна для мужчин?
Новости спорта
Кето-диета полезна для мужчин?
Боевой танец капоэйра: история, стили и атрибуты
Новости спорта
Боевой танец капоэйра: история, стили и атрибуты
Йога, пилатес и цигун: в чем разница?
Новости спорта
Йога, пилатес и цигун: в чем разница?
Как преодолеть эффект плато при похудении
Новости спорта
Как преодолеть эффект плато при похудении
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Азия
Приглашать Эрдогана в Крым надо так, чтобы он не смог отказаться - турецкий эксперт

Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.

Приглашать Эрдогана в Крым надо так, чтобы он не смог отказаться - турецкий эксперт
Визит в Москву подготовил Эстонию к форуму в Китае
Прибалтика
Визит в Москву подготовил Эстонию к форуму в Китае
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
Новости Украины
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
С-400 Турции не по карману - мнение
Ближний Восток
С-400 Турции не по карману - мнение
Русские в Латвии. ЕСПЧ поможет?
Прибалтика
Русские в Латвии. ЕСПЧ поможет?
Итоги выборов на Украине: лучше "кот в мешке", чем "свиньи у корыта"
Новости Украины
Итоги выборов на Украине: лучше "кот в мешке", чем "свиньи у корыта"
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Прибалтика
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Дальний Восток
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
Южная Азия
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ