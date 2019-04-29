Россия подарит Кубе пять новейших автозаков

ФСИН передаст безвозмездно Кубе пять автозаков, презентованных в апреле. Обновленные модели автозаков оснащены кондиционерами и биотуалетами. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко.



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Максименко пояснил, что речь идет об автомобилях, которые ранее презентовала ФСИН журналистам. Это специально разработанный транспорт на базе Lada Argus. Спецтранспорт предназначен для транспортировки матерей с малолетними детьми, а также для перевозки инвалидов. Машины оснащены детскими автокреслами, и оповещающими надписями "В машине ребенок".

"Мы используем этот транспорт, чтобы отвозить детей в медучреждения, либо для посещения различных развлекательных мероприятий. Например, в цирки, или парки", - пояснила замначальника медуправления ФСИН Ирина Ларионова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении ФСИН не запрещать йогу в СИЗО, несмотря на жалобу Мизулиной.

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