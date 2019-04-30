В Москве провели первую ночную репетицию парада Победы

Напомним, что в 2019 году в Российской Федерации будут отмечать 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим, как и все годы до этого, в Москве пройдет парад Победы. А сегодня ночью в столице была организована первая ночная репетиция торжественного шествия.

Отмечается, что на репетиции присутствовала как различная военная техника, так и большое количество пехоты. В общем в ночной подготовке к параду Победы приняли участие больше тринадцати тысяч человек и порядка ста пятидесяти единиц бронетехники. Помимо этого, зрителям показали разное современное и перспективное вооружение.

Маршем по ночной Москве прошли бронеавтомобили "Тигр", БТР 82А, БТР МДМ, БМП 3 и множество другой техники.

Кроме того, все, кто пришел на Тверскую посмотреть репетицию парада Победы, смогли увидеть и современный танк российского производства Т-14 "Армата". Помимо него, зрителям представили новую БМПТ "Терминатор" и зенитный ракетный комплекс С-400.

Сообщается, что для зрителей были организованы огороженные зоны, а часть московских улиц перекрыли. Всего ночная репетиция парада Победы длилась порядка одного часа.

Фото: Pravda.Ru

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