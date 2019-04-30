Военный советник Зеленского пригрозил противникам Украины внезапной атакой

Бывший сотрудник Министерства обороны Украины Иван Апаршин, сейчас занимающий пост в команде нового президента Незалежной Владимира Зеленского, сказал, что киевское правительство готово нанести неожиданный удар по позициям противника в случае, если тот начнет проявлять агрессию.

Апаршин дал интервью, в котором заявил, что противникам Украины (каким именно не говорится) стоит задуматься над своими действиями по отношению к украинскому народу и власти. Он напомнил, что Украина собирается стать членом Североатлантического альянса.

Политик подчеркнул, что любая идея, которая придет в "глупые головы врагов Украины", может повлечь за собой внезапную и нестандартную атаку.

Апаршин сказал, что Украина будет бить по тем позициям, удара по которым враг ожидает меньше всего или не ожидает вовсе. Кроме того, он отметил, что киевским властям следует начать больше тратить на Вооруженные силы Украины, выделяя больше средств для проведения различных спецопераций.

Напомним, что на недавних выборах президента Украины победу одержал Владимир Зеленский. Сообщалось, что за него отдали голоса больше 73% избирателей.

Фото: Pravda.Ru

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